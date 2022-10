El AirPower aparece en vídeo: así funcionaba el cargador múltiple de Apple

Uno de los productos más polémicos de Apple ha sido, sin duda, el AirPower. Hablamos del cargador múltiple de la compañía y que fue retrasando su lanzamiento debido a los problemas de sobrecalentamiento de este equipo, hasta que finalmente fue cancelado.

Hace tiempo nos hicimos eco de un rumor que apuntaba a que el proyecto no estaba enterrado completamente. Y aunque desde entonces no hemos recibido más información sobre este producto, ahora podemos ver su funcionamiento.

Todo gracias a los canales de YouTube Apple Demo y Unbox Therapy, que se han unido para mostrarnos un prototipo del cargador múltiple AirPower en pleno funcionamiento. Un producto anunciado junto al iPhone X y que prometía mucho. Más, después de ver el vídeo de este gadget.

Así era el AirPower de Apple. ¿Verá la luz algún día?

Para empezar, los chicos de los canales de YouTube Apple Demo y Unbox Therapy han utilizado un prototipo de AirPower con una bobina situada en la parte inferior para cargar tres dispositivos. Lo más curioso es el aviso explícito en las instrucciones y donde te indican cómo usar este dispositivo sin dañar la unidad o lesionarte debido a los problemas de sobrecalentamiento.

Lo primero es encender el AirPower utilizando un puerto UBS tipo C de un MacBook Pro con un adaptador original de Cable Lightning a USB tipo C ya que es una de las recomendaciones para poder utilizar este equipo.

En este caso no cuenta con la carcasa exterior, por lo que podemos ver su funcionamiento. Eso sí, no lo puedes tocar ya que recibirás una fuerte descarga eléctrica (no es broma). Apple Demo advierte que solo se deben cargar dispositivos de Apple en el AirPower, y preferiblemente solo modelos de iPhone X o AirPods.

Así que este prototipo no es capaz de cargar ningún modelo de Apple Watch ni ningún dispositivo más reciente con carga magnética MagSafe. Y tampoco es buena idea utilizar el AirPower para cargar un iPhone de la gama “Max” ya que puede sobrecalentarse.

Para que te hagas a la idea de los problemas de este prototipo, Apple tampoco recomienda dejar conectado el AirPower más de un minuto ya que podría sobrecalentarse. Una vez pasado el minuto hay que dejar que la unidad se enfríe unos cinco minutos para poder volver a usarla.

Si respetas las instrucciones sí que puedes utilizar el AirPower para cargar dispositivos. Unbox Therapy coloca un iPhone X en la esquina de la alfombrilla y funciona sin problema, por lo que está claro que el producto era funcional. Pero se sobrecalentaba demasiado…