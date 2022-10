Netflix hace oficial su plan que incluye publicidad y sí, será muy barato

Finalmente, Netflix ha confirmado lo que era casi un secreto a voces: lanza una nueva tarifa que tiene dos características que son claves. Por un lado, es la más económica que ofrece para acceder a los contenidos de la plataforma. Y, por otro, incluye publicidad que permite conseguir esto. Te contamos lo más importante que debes conocer.

Algo que es esencial entre la información oficial que ha compartido la compañía es que los planes actuales, y que son los que utilizan hasta la fecha por los usuarios, se mantienen sin cambios. Y esto es así tanto en el precio que tiene como en la ausencia de la publicidad que incluyen. Además, la calidad de las reproducciones que se ofrece es de 720p, por lo que el denominado como el plan Básico con anuncios, iguala al más económico sin anuncios.

Cómo funcionará el nuevo Básico con anuncios de Netflix

Pues en lo que tiene que ver con el acceso a la plataforma, poco o nada hay diferente. Pero, eso sí, cada hora se emitirá una cantidad de publicidad que irá de los cuatro a los cinco minutos. Cada anuncio tendrá un máximo de veinte segundos en España y se verán antes del comienzo de las series y películas y, también, durante la reproducción de estas. Aquí, el criterio lo establecerá Netflix para no interrumpir y será el mismo para todos los usuarios.

Netflix

Por cierto, que habrá un número limitado de contenidos que no se podrán descargar en este plan de Netflix debido a que, por restricciones de licencias (en los que ya trabaja la compañía), no es posible incluir la publicidad de la forma que hemos mencionado antes. Eso sí, todos los contenidos creados por la firma no faltarán.

Disponibilidad y precio de la nueva tarifa

Según ha informado la propia Netflix, son doce los países en los que estará disponible el nuevo plan Básico con anuncios. Son los siguientes: Alemania, Australia, Brasil, Canadá, Corea del Sur, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, México y el Reino Unido. En lo que tiene que ver con la fecha en la que se podrá contratar esta nueva opción económica de acceder al catálogo de la plataforma online esta es el 10 de noviembre de 2022 a las 17:00 y el coste mensual es de 5,49 euros. Una cantidad que, lo cierto, resulta bastante atractiva, todo hay que decirlo.

Netflix

Si bien los anuncios es algo que no encaja con la idea de los servicios en streaming que son de pago, está bastante claro que el futuro de las compañías de este mercado va por este camino (entre muchos otros). La opción de Netflix es sensata, ya que no cambia lo que ofrece hasta la fecha y abre una puerta. Y, esta, es más barata… algo que para muchos será esencial. Los tiempos de la publicidad no son una completa locura -aunque algo mayores de los esperado-, por lo que, seguro que no son pocos los que deciden probarla, ya sea como su primera opción o, simplemente, migrando de la que tiene actualmente.