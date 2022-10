Mejora tu smartwatch Samsung con Wear OS: usa las pantallas del Pixel Watch

Cambiar la pantalla que se utiliza en los relojes inteligentes es una de las mejores formas de darle un nuevo aspecto sin tener que gastarte mucho dinero para ello generalmente (esto suele ser incluso gratis). Si tienes un dispositivo con sistema operativo de Google, como por ejemplo alguno de los últimos smartwatch de Samsung, puedes conseguir los watch faces que se incluyen en el Pixel Watch. Te mostramos cómo conseguirlo.

Por defecto hacer esto no es algo posible, pero gracias al trabajo que ha publicado Mishaal Rahman en forma de APK (instalador para Android), no vas a tener problema alguno para conseguirlo de una forma sencilla y sin riesgo alguno. Por lo tanto, no es una mala idea que pruebes para ver si lo que ha incluido Google en su primer reloj inteligente te gusta. Eso sí, hay un requisito que debes cumplir: el smartwatch que utilices, independientemente de la marca que sea, tiene que utilizar el sistema operativo Wear OS 3 o superior.

Así puedes utilizar las pantallas del Pixel Watch en tu Samsung Galaxy Watch

El proceso tiene algunos pasos que es importante realizarlos de forma precisa y fijándose mucho, ya que en caso contrario lo que vas a obtener en un fallo en el proceso (sin riesgo), pero que puede llegar a ser frustrante. Lo que tienes que hacer es lo siguiente:

Debes descargar e instalar la herramienta de Google en tu ordenador para poder utilizar la plataforma ADB, que está disponible en este enlace. Esto te permitirá realizar acciones en Android que son más complejas y avanzadas que las habituales.

Activa en el reloj que utilizas la opción que permite que el dispositivo use comandos ADB: Entra en su configuración y, luego, en Sistema. Ahora debes pulsar varias veces en el número de compilación para activar las Opciones de desarrollador. Ahora accede a estas y activa Depuración de ADB y Depuración a través de WiFi.

Hecho esto, descarga el APK en el que están la pantalla del Pixel Watch. Esto lo puedes hacer aquí.

Conecta el smartwatch de Samsung u otra marca con Wear OS al ordenador y espera a que lo tengas disponible. Ahora debes ejecutar ADB y escribir lo siguiente en la pantalla de comandos: adb -e install nombre de la aplicación .apk.

Espera que se complete la instalación y, entonces, has finalizado.

Samsung

Desde este momento, entre las opciones para elegir pantallas para el reloj inteligente que tienes de Samsung u otra marca con el desarrollo de Google, te permitirá seleccionar las pantallas que se incluyen en el APK y que son las propias del Pixel Watch.