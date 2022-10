Cómo desactivar en los iPhone 14 la detección de accidentes de coches

Una de las nuevas funciones que tienen los iPhone 14 -en todos ellos-, es la de ofrecer detección de accidentes de coches. Mediante el uso de los sensores que se incluyen en los smartphones, como por ejemplo el acelerómetro y el giroscopio, esto es posible. Y, evidentemente, es una función de lo más interesante. Pero no siempre funciona como debe, y si esto puede ocurrir es posible que desees desactivar de forma temporal. Te mostramos cómo conseguirlo.

Ya se han conocido casos en los que esta herramienta que funciona sin que el usuario tenga que hacer nada, ha dado problemas. Un ejemplo es que se ha conocido que algunos servicios de emergencias en EEUU que están cerca de parques de atracciones han recibido mensajes SOS de personas que tienen un iPhone 14 y que había sufrido -supuestamente- un accidente de coche. En realidad, lo que pasaba es que estaban montados en una montaña rusa. Y, este, es uno de los casos en los que deshabilitar la función puede ser una buena idea.

Así deshabilitas la detección de accidentes en los iPhone 14

Si esto es algo que no sabes cómo lograrlo, lo cierto es que como vas a comprobar es bastante sencillo (aunque bien es cierto que podría serle incluso más si existiera un acceso directo en el Centro de control de los iPhone). Pero seguro que en menos de un minuto tendrás desconectado todo y, por lo tanto, no habrá problemas de mensajes no deseados a los servicios de emergencias. Tienes que hacer lo siguiente:

Entra en los Ajustes del iPhone de forma habitual. Una manera de conseguirlo es utilizando el icono que existe en la lista de aplicaciones que tienes instaladas en el teléfono.

Ahora busca un apartado que se llama Emergencia SOS, que es donde está ubicado el elemento que te permite deshabilitar la detección de las que estamos hablando.

En la nueva pantalla que aparece verás que hay una opción que se denomina Llamar tras accidente de coche. Esta es la que tienes que deshabilitar para no tener problemas. Pulsa en ella y comprobarás que pasa a estar de color gris.

Hecho esto, has finalizado. Evidentemente, puedes habilitar la función en el momento que lo consideres oportuno siguiendo los pasos que hemos indicado, por lo que el cambio para nada es definitivo, pero sí que evita que puedas tener el problema de enviar un SOS falso sin quererlo.

Como has visto, no es nada complicado conseguir establecer el funcionamiento de la detección de accidentes exactamente cómo quieres. Y, por lo tanto, Apple ha realizado un buen trabajo con los iPhone 14 en este caso.