Tecnología para que adolescentes envíen los carritos de compra a sus padres... y ellos los paguen

Adolescentes que entran en páginas de moda o de productos de consumo, eligen dispositivos, prendas de ropa o complementos pero no consuman la compra por falta de tarjeta u otro medio de pago. ¿Cómo atajar esa venta perdida? Enviando la selección en el carrito a sus responsables, que sí tienen medios para abonarlo, y además deciden si quieren terminar la transacción o no.

Normalmente, por motivos de seguridad, no se pueden compartir directamente los enlaces a carrito de compras. Pero empresas como Amazon y Apple, y más recientemente la firma de moda Hollister, de Abercrombie &Fitch, permiten mediante herramientas específicas enviar los carros de compra a otras personas en un email o mensaje de textos. El objetivo es atajar un freno evidente a las compras: las listas de productos elegidos por parte de jóvenes, que finalmente no compran ya que no tienen manera de realizar el pago.

Amazon presentó en 2017 Amazon Teen, que está diseñado para chavales de 13 a 17 años que quieren comprar con sus propios inicios de sesión. Cuando realizan un pedido, la plataforma envía un mensaje de texto o un correo electrónico a sus padres o tutores, que pueden revisar los artículos y quitar o añadir productos antes de firmar la compra. Los padres también pueden establecer límites de gasto, en lugar de aprobar cada pedido individualmente.

Apple ofrece una función similar llamada Pregunta para comprar (Ask to Buy), que permite a los niños de un grupo familiar (Family Sharing) solicitar la compra de dispositivos en línea a través de la herramienta.

La última en sumarse a este tipo de aplicaciones para mandar carros de la compra a otras personas la ha anunciado Hollister, la marca de moda dirigida a los adolescentes. “Había muchas ventas perdidas sobre la mesa”, señaló a Bloomberg Samir Desai, director digital y de tecnología de Abercrombie & Fitch. El sistema, denominado Share2Pay, tiene como objetivo facilitar un obstáculo a los compradores online de Hollister, muchos de los cuales todavía están en secundaria, según la empresa. Los clientes adolescentes que no tienen acceso a los pagos en línea o a sus propias tarjetas de crédito suelen cargar sus carritos pero desisten de comprarlos porque el responsable del pago no está con ellos para dar el visto bueno. El sistema Share2Pay solo está disponible de momento para clientes de EE UU y Reino Unido.

No todas han sido historias de éxito en este campo. La juguetera estadounidense Camp Stores ha confirmado el cierre de su plataforma Present Shop, que permitía a niños de un mínimo de 3 años de edad elegir en línea juguetes con un presupuesto fijado previamente por los adultos. El cierre se produjo menos de 18 meses después del lanzamiento de la plataforma.