Las comunidades de WhatsApp son una realidad: así puedes utilizarlas

Allá por el mes de abril de este año desde WhatsApp anunció que trabajaba para llevar las Comunidades a la aplicación. Y, ahora, se ha conocido que el despliegue ha comenzado en la versión estable de la app de mensajería de la que hablamos. Esto se está realizando de forma lenta, pero se espera que en poco tiempo todos los usuarios puedan aprovechar las nuevas opciones que ofrecen.

Por el momento, en España no son muchos los que las tienen (realmente hablamos de una gran minoría, a no ser que se utilice la versión de prueba de WhatsApp), por lo que en nuestro país habrá que esperar algo más -pero no mucho-. El caso es que por fin las Comunidades llegan para armonizar los grupos que se utilizan en el caso de que tengan un hilo conductor. Y es que hablamos de que busca esto exclusivamente, no acabar con nada de los que actualmente se utiliza en la aplicación.

Qué son exactamente las Comunidades de WhatsApp

Nacen con el objetivo de centralizar los diferentes grupos que existen y que tiene como objetivo tratar temas que tienen un común denominador. Un ejemplo sería una Comunidad de un club en el que existen grupos en su interior (donde hay diferentes participantes) en los que se habla en cada uno de ellos en un tema: eventos; estado de las cuentas; mantenimiento de la sede; etc. De esta forma, todo queda más claro, y los administradores pueden controlar e, incluso, enviar comunicados a todos los grupos a la vez -o seleccionar los elegidos-.

Una buena forma de mantener todo mucho más organizado, ya que las Comunidades pueden ser útiles para el uso personal, por ejemplo, para las familias o los grupos de amigos; como en el profesional, donde algunas empresas pueden ver en esta nueva herramienta una buena forma de tener una comunicación con trabajadores y clientes.

Algunas opciones adicionales que tienen las comunidades son las siguientes:

Envío de mensajes globales por los Administradores, así como avisos a modo de notificaciones.

Es posible que existan varios Administradores en las comunidades.

Cada comunidad puede contener un máximo de 50 grupos.

Es posible salir de una Comunidad de forma independiente.

El teléfono que se utiliza únicamente lo pueden ver los administradores y el resto de los usuarios que comparten un grupo.

Se incluye seguridad de cifrado extremo a extremo.

Así se crea una en la aplicación

A continuación, dejamos los pasos a dar para crear una Comunidad dentro de WhatsApp para que sepas lo que tienes que hacer una vez que estén activadas en la aplicación que utilizas: