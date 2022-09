Cómo utilizar un Reel de Instagram en los estados de WhatsApp paso a paso

En más de una ocasión, cuando se está revisando el feed de Instagram, se descubre un Reel que llama la atención (incluso, puede que seas tú mismo el que ha creado uno llamativo). Es posible que se te pasase por la cabeza que sería estupendo utilizarlo en los estados de WhatsApp, y no sabes cómo hacerlo. Te mostramos los pasos a seguir para conseguirlo con gran facilidad.

Por desgracia, no existe la capacidad directa de enviar un Reel a la aplicación de mensajería más utilizada a nivel mundial de forma directa (y es un contrasentido, ya que pertenecen a la misma compañía, Meta). Por lo tanto, hay que emplear procesos que, sin ser peligroso o complicados, permitan conseguir esto que tienes en mente. La opción que hemos elegido entre las que existen ahora mismo, es en la que intervienen las dos apps oficiales de los servicios de los que hablamos, por lo que la seguridad y fiabilidad es excelente.

Pasos para enviar un Reel a los estados de WhatsApp

Lo que tienes que hacer es aprovechar diferentes herramientas que los desarrolladores han incluido en las aplicaciones de Instagram y WhatsApp, por este orden. Aunque no sea el objetivo de que existan, sí que te permiten publicar en los estados de la app de mensajería un Reel sin que tengas que cortar nada o editar algo. Y, esto, es de agradecer. Haz lo siguiente:

En primer lugar, accede a Instagram y, allí, encuentra el Reel que te llama la atención, ya sea tuyo o de otro usuario.

Una vez que tengas claro que es el que deseas publicar en los estados, lo que tienes que hacer es pulsar en el icono de la parte derecha (casi al final de la pantalla) que tiene como imagen tres puntos verticales. Aparece entonces un menú desde la zona inferior.

Entre las opciones que existen hay una que se llama Guardar en el dispositivo. Úsala y en cuestión de unos segundos estará todo en la galería del equipo.

SmartLife

Ahora puedes cerrar Instagram y acceder a WhatsApp. En esta app, entra en el apartado específico de los estados y, en la parte inferior derecha, debes encontrar el icono con forma de cámara. Púlsalo.

Se abre la interfaz de publicación y, en la lista de imágenes disponibles que tienes en el terminal, verás que la primera es el Reel que has descargado. Selecciónalo y, entonces, verás que aparece en grande en la pantalla. Ahora, simplemente escribe un texto si así lo deseas. A continuación, con la flecha de la parte inferior derecha puedes publicar el estado.

Así, de esta forma tan sencilla, has finalizado.

SmartLife

Como ves, no hay complicación alguna y, además, no es necesario recurrir a una aplicación de terceros, lo que siempre es positivo para no tener más instaladas en el teléfono. Evidentemente, puedes repetir esta acción todas las veces que lo desees, pero no olvides eliminar el Reel de Instagram una vez publicado en WhatsApp para que no te ocupe espacio de almacenamiento.