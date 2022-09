Google finalmente cierra Stadia, estos son los motivos y las consecuencias

Si hay algo por lo que se conoce a Google es que, si llega el caso, no le tiembla la mano para cerrar un servicio al que no le ve un buen futuro. Y esto es lo que parece que ha pasado con Stadia, su servicio de juegos basados en la nube. La firma ha anunciado su cierre definitivo, lo que ha confirmado los rumores que últimamente se venían publicando.

Existían informaciones que no eran nada claras al respecto, ya que muchos afirmaban que la confianza en Google por Stadia ya no existía. Y, otros, veían en pequeños movimientos -como novedades en la resolución- indicios de que las cosas seguían como si nada en Mountain View. Pero, al final, los primeros son los que tenían razón. Así, la firma norteamericana ha anunciado que su servicio se cierra, y ha dado la fecha concreta en la que nunca más se podrá acceder a él: el 18 de enero de 2023. Es decir, a la vuelta de la esquina.

Lo cierto es que han sido tres años los que la apuesta por los juegos en la nube de la compañía ha estado en funcionamiento… quizá insuficiente para saber si su mantenimiento era viable. Pero, para Google, más que suficiente para comprobar la forma en la que se puso en el mercado este servicio, no tenía un futuro viable. Una pena, todo hay que decirlo.

Los motivos que han llevado a Google a dar el paso

Pues algo tan sencillo como que Stadia no ha tenido el impacto necesario para que sea sostenible, y hablamos de apoyo de los usuarios en forma de abonados. De esta forma, la compañía ha indicado que el servicio "no ganó la tracción entre los usuarios que esperábamos". Por lo tanto, y a la vista que la cuota de mercado no era buena, al final la decisión estaba cantada pese al esfuerzo invertido para que los juegos se ejecutarán en servidores remotos.

Google

Además, la competencia cada vez es mayor y agresiva, y si no se tiene un colchón de seguidores, no merece la pena el esfuerzo de apoyar avances tanto tecnológicos como en la oferta de juegos que tiene un coste -que, en las cuentas de Google, era casi seguro que no tendría el retorno esperado-. Por lo tanto, lo mejor era acabar con Stadia y pasar a otra cosa. Eso sí, siempre con la idea de mantener el compromiso con el segmento del entretenimiento. Como resultado, es posible que se vean nuevas ideas por parte de la firma norteamericana… aunque esto está por ver, claro.

Cosas que hay que conocer del adiós de Stadia

Lo primero es que la compañía ha decidido realizar un reembolso de todas las compras que tiene que ver con el hardware adquirido para utilizar Stadia (como por ejemplo los mandos o los packs donde se incluye un reproductor con Google TV), siempre que la compra se realizase en Google Store. Aparte, los gastos por el software, como por ejemplo las compras internas o adicionales, también serán devueltas. Eso sí, con el coste de las suscripciones no ocurrirá lo mismo, ya que se disfrutaron en su momento.

Además, es importante saber que desde Google dejan claro que la tecnología que han aplicación, y lo que han aprendido en su utilización, no caerá en saco roto. De esta forma, seguro que será base para mejorar todo lo que tiene que ver con los servicios Cloud que ofrece la compañía y, también, con aquellas opciones en los que se tiene que utilizar realidad aumentada en remoto. Por lo tanto, siempre algo quedará en Google de Stadia.