Así puedes utilizar en los nuevos Apple Watch la aplicación Telegram

Cada vez son más los que deciden utilizar la aplicación de mensajería Telegram. Esta ofrece apartados -y no son pocos- en los que supera sin paliativos a WhatsApp. Por lo tanto, es posible que desees tener controladas las notificaciones que te llegan desde esta app. Con los nuevos Apple Watch es posible conseguirlo, y te contamos lo que tienes que hacer para lograrlo.

Los pasos que vamos a mostrar son los que debes utilizar tanto con el Apple Watch Series 8 como con la versión ultrarresistente Watch Ultra. Es decir, los dos wearables que la firma norteamericana presentó junto a la nueva gama de teléfonos iPhone 14. Lo que tienes que hacer no te llevará mucho tiempo. Pero, si no activas las opciones que indicaremos, no podrás ver en la pantalla del reloj inteligente los avisos que se generen en Telegram -y te verás obligado a revisar el smartphone-.

Cómo ver las notificaciones de Telegram en el Apple Watch

La aplicación Telegram está disponible en el ecosistema de Apple desde hace tiempo, y no falta la propia que puedes utilizar en los accesorios wearables de la compañía de Cupertino. Te mostramos las diferentes configuraciones que debes establecer para que el funcionamiento sea perfecto:

Pasos iniciales en el iPhone

Descarga la aplicación Telegram para el teléfono y el reloj inteligente desde el terminal con el que tienes emparejado el Apple Watch.

Inicia la sesión en ambos y, luego, ve a la Configuración del iPhone y accede al apartado Notificaciones.

Ve a la parte inferior hasta que encuentres un lugar en el que ponga Signal y Telegram, Aquí debes habilitar el deslizador correspondiente para Permitir las notificaciones y mostrarlas en el Centro de notificaciones.

Aquí, ya has terminado.

Configuración en el Apple Watch

Abre la app en el reloj inteligente y, luego, selecciona la pestaña Mi reloj.

Ahora selecciona la opción Notificaciones y, en este lugar, activa el indicado propio denominado Notificación. Aparte, debes habilitar opciones adicionales como Mostrar resumen y Mostrar notificaciones completas para que puedas leer todo lo que llega en los mensajes.

Luego tienes que buscar Mostrar notificación en la muñeca hacia abajo y encontrar aquí Signal y Telegram. Pulsa para activar la opción correspondiente.

Si lo deseas, puedes utilizar la Configuración de la aplicación para que como que suene el reloj al recibir algo o que realiza una vibración háptica.

Has finalizado.

Parece algo muy largo, pero en realidad en apenas dos o tres minutos una vez que tienes las aplicaciones instaladas en el iPhone y, también, en el Apple Watch. Por lo tanto, si deseas aprovechar al máximo Telegram con tu nuevo reloj inteligente, no dejes de establecer estas configuraciones.