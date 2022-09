Mejora tu Apple Watch: así puedes cambiar watchfaces desde el iPhone

Una de las cosas que puedes hacer para cambiar el aspecto que tienen los Apple Watch es utilizar una watchface diferente. Existen muchas para elegir, tanto dentro del propio reloj inteligente como en las tiendas, pero lo que no cambia es el proceso de instalación. Si deseas utilizar el más cómodo, lo ideal es que lo hagas directamente desde el iPhone.

El motivo para elegir esta opción en vez de hacerlo directamente en el Apple Watch es que la pantalla del teléfono es más grande, por lo que resulta mucho más cómodo realizar el proceso. Y, además, el resultado final es exactamente el mismo, por lo que no hay variación alguna respecto a lo que consigues: modificar la pantalla del smartwatch para que no sea la que llevas viendo durante mucho tiempo. Por lo tanto, este es uno de esos casos en el que el orden de los factores no altera el producto.

Cómo cambiar el watchface del Apple Watch desde el iPhone

La complicación es prácticamente nula a la hora de conseguir esto, pero puede que no sepas cómo conseguirlo, ya que habitualmente el proceso lo realizas de forma directa en el reloj inteligente. Y, lo cierto, es que para conseguir nuevas opciones y por espacio en la pantalla, seguro que en alguna ocasión te encaja más realizar los pasos que vamos a mostrar a continuación:

Lo primero que tienes que hacer es abrir la aplicación Apple Watch en el iPhone con el que tienes sincronizado el Apple Watch (no, no vale otro).

Ahora lo que tienes que hacer es buscar el apartado que se llama Galería de watchfaces que existe en la zona inferior de la app en la que estás. Aquí podrás conseguir nuevas opciones navegando por las distintas categorías que existen, que son bastantes. Busca hasta que localices algo que te encaje y, entonces, consíguela para descargarla. También puedes revisar las que tienes deslizando con el dedo hacia la izquierda.

Ahora pulsa en la nueva adquisición y verás los diferentes parámetros que es posible configurar, pueden ser mucho o pocos, todo depende del diseño. Una vez que tengas la personalización deseada, busca el botón Establecer como espera del reloj actual que verás en la pantalla y que no haya pérdida para encontrarlo.

De forma prácticamente inmediata verás el nuevo diseño en la pantalla de tu Apple Watch. Has finalizado.

Unsplash

Por cierto, es posible que no sepas cómo eliminar alguna de las esferas que te has descargado y que ya tienes claro que no las vas a volver a utilizar. Esto es bastante sencillo y, en este caso, sí que creemos que lo mejor es utilizar el propio reloj inteligente. Para conseguirlo, pulsa en la elegida de forma continuada y, luego, desliza con el dedo hacia arriba. Aparece un mensaje de advertencia que, si lo confirmas, hará que quites el watchface de tu Apple Watch.