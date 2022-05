Las sorpresas que mostró Google: su futuro tablet y los Pixel 7, ¿cuándo llegarán?

El evento de Google que se celebró ayer dio para mucho, ya que fue bastante extenso y se anunciaron tanto novedades de software como de hardware. Entre estas últimas, aparte de destacar la llegada del primer smartwatch de la compañía, sorprendió que la propia compañía hizo de filtrador y mostró algunos detalles de sus futuros Pixel 7 y, lo más sorprendente: su vuelta al mercado de los tablets.

La verdad es que es de agradecer que los fabricantes no se anden con oscurantismos y aparte de mostrar equipos que ponen a la venta de forma inmediata, también anuncien en lo que están trabajando… sea obvio o no. Y esto es justo lo que ha hecho la compañía de Mountain View y, lo cierto, es que es todo un acierto de cara a los usuarios. No sería mala idea que el resto hiciera lo propio… ¿No?

Primeros detalles de los Google Pixel 7

Para empezar, se ha conocido que habrá un mínimo de dos modelos, el estándar y el denominado como Pro. Aparte, el dispositivo contará con un procesador de fabricación propia Tensor, pero con una versión renovada que apunta a ser más potente a la vez que eficiente en el apartado energético. Y, como no puede ser de otra manera, el dispositivo del que hablamos contará con Android 13.

Google

Estéticamente, el dispositivo mantiene el pacto que su predecesor, y contará con una fabricación en aluminio que será 100% reciclado, y esto son excelentes noticias de cara al medio ambiente. Una curiosidad: la colocación de las cámaras en la zona trasera es algo distinta en la ubicación de los sensores, lo que no deja de anticipar alguna novedad importante. Aparte de esto, poco más se ha conocido, pero no está mal como avance.

Vuelta a los tablets, buena decisión…

La verdad es que era extraño que Google no contará con una gama de tablets, especialmente ahora que están dando pasos muy importantes este tipo de dispositivos a la hora de convertirse en una opción viable para los usuarios -tanto en el ámbito personal como en el profesional-. Pero esto va a cambiar.

Google

El nombre del dispositivo será Google Pixel Tablet, nada innovador, y contará también con un procesador Tensor de la propia compañía junto con Android 13. En lo que tiene que ver con el diseño, es evidente que este es un modelo que será bastante redondeado y que contará con botones bastante prominentes en el lateral, contando con un acabado en aluminio según parece.

¿Cuándo veremos estos productos en las tiendas?

Pues según los datos proporcionados por la propia Google, los smartphones se presentarán este otoño junto al tablet, pero los primeros se podrán comprar antes de que acabe este mismo año. Por el contrario, el Pixel Tablet tardará un poco más en llegar, ya que su lanzamiento se producirá a lo largo del 2023. De precios por el momento nada, como es lógico.