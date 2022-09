Alonso (ICAM): “Por razones personales he decidido no presentarme a las elecciones"

“Por razones personales he decidido no presentarme a las elecciones”. En torno a las diez de la mañana de este lunes, el actual decano del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), José María Alonso, ha anunciado su decisión de no concurrir al proceso electoral a la junta de gobierno de la institución, que previsiblemente se celebrará el 20 de diciembre. “Es un desgarro interno porque tengo un sentido de la responsabilidad muy alto”, ha dicho Alonso, quien ha vivido “una lucha interna”, pero finalmente ha adoptado esta decisión.

El actual decano del ICAM, que tiene 70 años, pero se encuentra “divinamente”, ha sopesado el esfuerzo que implica gestionar una institución como el ICAM. “Hay más de 76 mil colegiados, 230 empleados y un presupuesto cercano a los 35 millones de euros”. Se necesita "dedicación exclusiva", ha dicho. No obstante, a Alonso no le importaría ser consejero del Consejo General de la Abogacía Española, una institución que, a su parecer, es "transparente". En este sentido, ha manifestado su apoyo a su presidenta, Victoria Ortega

En lo que respecta a su gestión, el balance que ha hecho de estos cinco años ha sido positivo. “Me siento enormemente satisfecho”, ya que, según ha asegurado, de forma “embrionaria o avanzada” se ha cumplido el programa.

Con respecto a la posibilidad de designar a un sucesor, Alonso ha dicho que no tiene “ninguna posición. No voy a decir nada respecto a los candidatos”, ha manifestado. De esta forma, ha preferido no pronunciarse sobre Juan Gonzalo Ospina y Eugenio Ribón, actuales diputados de su junta de gobierno, quienes figuran en las quinielas para concurrir a los comicios, aunque ninguno de los dos lo ha anunciado todavía.

Aunque los tiempos no dan para implantar el voto electrónico, el decano si quiere que las próximas elecciones se celebren en el ICAM en lugar de en algún hotel, donde viene siendo habitual que los abogados de Madrid acudan a ejercer su derecho al voto.