Azora invierte 240 millones en EE UU en residencial y oficinas

Azora avanza en su nuevo mercado estadounidense. La gestora inmobiliaria acaba de cerrar la compra de dos complejos residenciales destinados al alquiler en ese país, que junto al adquirido en mayo, suman 140 millones de dólares (similar importe en euros) invertidos en el país. Si se suman activos terciarios, la firma ha invertido 240 millones.

La gestora creada por Concha Osácar y Fernando Gumuzio creó en 2021 una alianza con Exan Capital, con sede en Miami y creada por exdirectivos de Santander, para entrar en el mercado de EE UU.

La última operación ha consistido en la compra Midwood at Riverside, un complejo residencial multifamiliar de 232 viviendas en Atlanta (Georgia), una de las 10 primeras áreas metropolitanas por población, con cerca de 6,1 millones de habitantes. El mes pasado sumó The Edge at Lees Chapel, una comunidad multifamiliar de 299 viviendas en Greensboro (Carolina del Norte), según comunicó este lunes la firma española. En mayo se había hecho con The Fredd, en San Antonio. La media de cada inversión ronda los 40 millones.

Tras estas compras, Azora (Texas) ya tiene más de 800 viviendas en alquiler en mercados estratégicos del sur y sureste de ese país.

Fernando Pérez-Hickman, socio director de Azora América, explica que la compañía está apostando por el conocido como Sunbelt, esa zona del sur y sureste, por su crecimiento económico y demográfico mayor que el resto del país. “Estamos plenamente convencidos del potencial de nuestra estrategia en el mercado residencial de alquiler asequible en EE UU. Se trata de un segmento muy estable y resistente a los ciclos, con oferta de producto nuevo muy limitada y con un crecimiento continuo de la demanda”, apunta Pérez-Hickman.

La intención de la compañía es replicar a medio plazo las áreas en las que Azora ha invertido en España, como residencial en alquiler y otros.

El tipo de activo que interesa a Azora Exan es de complejos residenciales en las afueras de las grandes ciudades, con servicios comunes y piscina, que necesiten una inversión y que tengan recorrido en la mejora de rentas.

Igualmente, la gestora ya ha adquirido dos edificios de oficinas por 130 millones este año, uno de ellos situado en South Beach en Miami (Florida) y otro en River North en Chicago (Illinois), donde llevó a cabo la adquisición de un edificio bajo el formato de sale and leaseback.