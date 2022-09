Así consiguen los iPhone 14 que la pantalla siempre encendida no gaste batería

Una de las novedades que son llamativas en los iPhone 14 es que incluyen una nueva pantalla siempre encendida que muestra más información y que resulta más atractiva. Esto es algo diferencial, pero bien es cierto que han aparecido dudas respecto al impacto que esta tiene en la batería de los terminales. Y, Apple, ha explicado en un documento cómo evita esto.

Para empezar, una de las cosas que son positivas respecto al funcionamiento de la pantalla siempre activa de los iPhone 14 es que esta se muestra atenuada de forma general (sin impedir por ello una correcta visualización). Esto reduce las necesidades energéticas. Y, aquí, hay que destacar que el brillo aumenta en algunas condiciones que son normales, como por ejemplo si se pulsa el propio panel o un botón lateral. Por lo tanto, en estado de reposo se reduce el consumo de miliamperios.

Pero hay más. Un ejemplo es que se debe tener en cuenta que, en determinadas situaciones, la frecuencia del panel en los iPhone 14 Pro puede bajar hasta 1Hz. Esto significa que se reduce de forma notable respecto a si se trabaja a 90 o 120 hertzios. Además, la compañía de Cupertino ha indicado en el documento que el procesador A16 Bionic incluye procesos específicos para controlar este apartado para que siempre se tenga una buena experiencia de uso con una potencia mínima.

Infobae

Coediciones para el apagado de la pantalla

Para optimizar al máximo el funcionamiento de la pantalla siempre activa, Apple ha incluido ocho momentos en los que esta se apaga por completo. El motivo es que se cree que es completamente innecesario que su funcionamiento se mantenga. Son las siguientes:

Si los iPhone 14 están conectados a CarPlay.

Al activar en la configuración la opción Bajo consumo.

En el caso de utilizar la cámara de forma continuada.

Cuando el iPhone está colocado boca abajo.

Al detectar que el usuario se aleja del terminal en el caso de que tengas emparejado y en uso un Apple Watch.

En el caso de detectar que el terminal está en un bolsillo o dentro de un bolso o mochila.

Si la opción de enfoque Sueño se tiene activada y en uso.

Existe una condición más que es necesario explicar. Esta se basa en los patrones de uso del propio smartphone, ya que este aprende de forma continuada el uso que se le da. De esta forma, se establece un tiempo en el que, si no se utiliza para nada el equipo (incluyendo que no se toca o mueve), se procede al apagado de la pantalla siempre activa.

¿Será esto efectivo en los iPhone 14?

Sobre el papel, parece que Apple ha acertado al utilizar estas opciones para reducir el impacto de la pantalla siempre activa en las baterías de sus teléfonos, pero hasta que no se puedan realizar pruebas concretas no se sabrá exactamente la efectividad que estas tienen. Si no es buena, más de uno seguro que acaba por deshabilitar esta función en la Configuración de los iPhone 14, algo que es completamente posible.