Operación fichaje: quiénes son y a quiénes buscan los cazatalentos de la abogacía

Con más de 17 años de experiencia en headhunting legal, Sancho Peña se dedica, como socio de la compañía de reclutamiento de ejecutivos Page Executive España, a buscar socios con una “seniority relevante” y equipos de abogados para los principales bufetes que operan en España. También para las grandes asesorías jurídicas de empresa. “Trabajo con las big four y con auditoras de menor tamaño, con despachos internacionales, nacionales y boutiques”, explica. Respecto a la adecuación del candidato al despacho, señala que lo primero que trata de ver es “cómo encaja con los valores de la firma. Hay socios que facturan mucho, pero a nivel personal no van a cuadrar con el cliente. Por tanto, es mejor no presentarlos al proceso”. No obstante, también son importantes cuestiones como la cartera de clientes o la solvencia técnica. “Trabajo mucho con referencias cruzadas, es decir, que varios profesionales den buenas referencias del candidato”, explica.