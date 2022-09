Sello de Pyme Innovadora: qué es y qué ventajas tiene

La Orden ECC/1087/2015, de 5 de junio, es la encargada de regular la obtención del sello de "Pyme innovadora" y el funcionamiento del Registro de la Pequeña y Mediana Empresa Innovadora.

Este Sello Pyme Innovadora es un reconocimiento que se otorga a pequeñas y medianas empresas con carácter innovador. El Ministerio de Ciencia e Innovación concede este distintivo con el fin de premiar a aquellas pymes con una gran actividad en I+D+i.

Las empresas a las que se les asigna pueden aprovechar para combinar incentivos y ventajas fiscales que, de otra manera, no sería posible. Además, estas pymes son más visibles para poder acceder a contratos públicos y la Administración establece políticas que ayudan al crecimiento y desarrollo de estas pymes.

Requisitos para conseguir el sello Pyme Innovadora

Para poder ser considerada como una pyme innovadora y optar al sello, desde el Ministerio de Ciencia e Innovación indican que es necesario que se hayan producido alguno de los supuestos que exponemos a continuación.

1. Haber recibido financiación pública en los últimos tres años por algunas de las siguientes vías (y sin haber tenido revocación al respecto):

Convocatorias públicas del VI Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, el estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación o planes similares posteriores.

Ayudas procedentes del Centro para el desarrollo Tecnológico Industrial para realizar proyectos de I+D+i.

Convocatorias del programa Horizonte 2020 o del Marco I+D+i de la Unión Europea.

2. Si ha demostrado que es una pyme con carácter innovador con su propia actividad. En estos casos, para demostrarlo han de cumplir alguno de los siguientes hechos:

Disponer de una patente con un periodo de explotación menor a cinco años anterior al ejercicio del derecho de bonificación.

Haber obtenido un informe vinculante positivo a efectos de la aplicación de la deducción del artículo 35 en la Ley del Impuesto de Sociedades ( en los tres años anteriores).

3. Demostrar su capacidad de empresa innovadora mediante alguna certificación como las que exponemos:

Joven empresa Innovadora (JEI), de AENOR EA0043).

Pequeña o microempresa Innovadora, (AENOR EA0047).

Sistemas de gestión de la I+D+i, (Norma UNE 166.002).

Cómo solicitar el sello

Si la pyme cuenta con algunos de los requisitos necesarios, puede acceder a ese reconocimiento. Para ello, debe realizarse la solicitud por vía telemática causando alta como Pyme Innovadora, clicando en el siguiente enlace: https://aplicaciones.ciencia.gob.es/pyi/

En el proceso de inscripción se deberán rellenar los datos que se solicitan desde el sistema. El nombre de la persona que los solicita, los datos propios de la empresa, como el número de empleados, facturación o balance de cuentas. Además, es preciso aportar los documentos que acrediten que se cumplen con alguno de los requisitos necesarios (concesión de ayudas, patente, certificación oficial, etc.).

Una vez que queda firmada la solicitud, la resolución del Ministerio puede tardar entre una semana y cuatro meses. Una vez recibido el sello, se deberá descargar y se puede mostrar en todos los documentos corporativos. El sello de Pyme Innovadora tiene una vigencia de tres años, pero se puede renovar siempre que se cumpla con las condiciones requeridas.

Ventaja de ser Pyme Innovadora

Las pymes a las que se le otorga este sello gozan de una mejor imagen de marca, además de un reconocimiento social y unos empleados satisfechos con un mayor sentimiento de pertenencia. Pero, además, acceden a una serie de beneficios que favorecen su desarrollo e impulsan su crecimiento.

Para empezar, las pymes innovadoras obtienen ventajas fiscales por esta inversión e innovación. Estos beneficios fiscales, además, se pueden compatibilizar con otros incentivos, algo que no sería posible de no tener este sello. Es decir que las empresas que no tienen este reconocimiento no pueden optar a las dos ayudas al mismo tiempo.

Bonificaciones en la Seguridad Social por empleado. Se reduce un 40% de la cuota por contingencias comunes de la Seguridad Social de los trabajadores investigadores que se tengan en la plantilla.

de la Seguridad Social de los trabajadores investigadores que se tengan en la plantilla. Deducciones Fiscales por I+D+i. Se rebaja hasta un 42% de la inversión realizada en I+D en el Impuesto de Sociedades. Además, hasta un 12% de reducción de la inversión realizada en Innovación Tecnológica (IT).

También se puede utilizar el sello con fines puramente comerciales o publicitarios.

Además, las pymes acceden a bonificaciones o ayudas propias por tener este sello. Por ejemplo, las líneas de financiación ICO o poder participar en licitaciones de Compra Pública de Innovación.