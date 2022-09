Tous confía en llegar a los 400 millones en ventas este año pese a su salida de Rusia

Tous, la compañía catalana de joyas y complementos de moda, mantiene el optimismo y confía en alcanzar los 400 millones de euros en ventas al cierre de este ejercicio, lo que supondría superar los datos previos a la aparición del Covid-19.

Algo que esperan lograr sin la aportación de Rusia, un mercado del que Tous ha salido tras el inicio de la invasión sobre Ucrania, y del que sus máximos responsables reconocen su importancia. "La salida genera un impacto. Estábamos contentos en Rusia, teníamos muchos planes de crecimiento, Es un reto más", valoró el consejero delegado de la compañía, Carlos Soler-Duffo, junto a la presidenta Alba Tous, presentes en Madrid para presentar la nueva imagen corporativa del grupo.

"2021 fue un año bueno en el contexto de recuperación del negocio tras los confinamientos de 2020. Este año también está siendo complejo. Pero estamos bien, contentiso. La incertidumbre económica no nos ha hecho frenar nuestros planes ni nuestras inversiones", añadió el ejecutivo.

Tous contaba con 32 tiendas propias en Rusia antes de la invasión. Tras esta, suspendió la actividad, y en julio decidió su salida definitiva, dejándolas en manos de sus franquiciados, que solo podrán comprar mercancía en los mercados internacionales, ya que la firma catalana dejó de enviar producto. Rusia estaba entre los cinco países con mayor facturación.

Los responsables de la firma también se refirieron al entorno económico actual. Como explicó Alba Tous, no han observado una caída de la demanda por parte de los consumidores, y tampoco han tenido que acometer subidas de precios. Sin embargo, como añadió la presidenta del grupo, "no se puede descartar. Es algo que se viene discutiendo en los últimos meses. Todavía no lo hemos hecho pero el debate está encima de la mesa. "Hemos acometido eficiencias que nos han permitido no hacerlo", dijo Soler-Duffo.

Tous mantiene el optimismo de cara a los últimos meses, aunque se admite la complejidad del entorno y que aún quedan semanas clave para su negocio, como la Navidad, que decantarán el resultado final del año.

Entre tanto, la compañía presentó ayer su nueva identidad corporativa, que irá acompañado de un proceso de reformas de parte de su red de tiendas, principalmente las más emblemáticas."Nuestro posicionamiento de marca es una parte troncal de nustro plan estratégico", dijo el consejero delegado, Carlos Soler-Duffo.