La CNMV da luz verde a Panza Capital para que opere como gestora de fondos

Panza Capita ha recibido la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) como sociedad gestora de fondos de inversión y ha sido inscrita en el registro de entidades del regulador. Esta entidad ha sido promovida por un grupo de inversores provenientes de Bestinver, una de las gestoras de fondos más prestigiosas de España.

Panza Capital cuenta con un equipo formado por Gustavo Trillo (ex responsable de ventas de Bestinver), Ricardo Cañete (ex jefe de Bolsa española en Bestinver) y Maximiano Pablos. En las próximas semanas se seguirán incorporando otros profesionales al equipo, que estará completo a mediados del mes de octubre. Todo el mercado espera la incorporación de Beltrán de la Lastra, quien ocupó el cargo de presidente y director de inversiones de Bestinver, y que no podría comenzar a trabajar en el ámbito de la gestión de activos hasta que no termine el plazo de no competencia a mediados de octubre.

Panza Capitales una gestora independiente, cuyo objetivo es "proteger, cuidar y hacer crecer el patrimonio de sus clientes", según explican desde la firma. Como firma especialista en renta variable a largo plazo, Panza Capital se centrará en el estilo de inversión que les ha acompañado durante los últimos años, el valor sensato.

Esta gestora es la tercera que lanzan ex empleados de Bestinver. El prestigio de haber trabajado en esta firma anima a los profesionales a embarcarse en sus propios proyectos. Bestinver es propiedad del grupo Acciona, controlado por los Entrecanales. En su origen, fue oficina de asesoramiento financiero de la familia.

Gustavo Trillo, presidente de Panza Capital afirma “con conocimiento, prudencia y paciencia, obtendremos rentabilidades atractivas a largo plazo, que es lo que hemos hecho siempre”, y ha añadido “damos un paso más para cumplir nuestro objetivo de estar invirtiendo antes de que termine el año. Solo nos queda obtener el registro de los folletos de nuestros fondos y la incorporación del resto de los miembros del equipo de inversión. No empezaremos a invertir hasta que no estemos todos”.