Gmail cambia la barra de iconos inferior de su versión móvil, y no te gustará

La aplicación de Gmail para dispositivos móviles es una de las más utilizadas a nivel mundial, ya que son muchos los usuarios que tiene una cuenta en este servicio gratuito de correo. Por lo tanto, los cambios que se hacen tienen que ser medidos con precisión por la compañía de Mountain View. Pues bien, se está produciendo uno estético que impacta en el uso de la app y que puede que no sea del gusto de muchos.

Por lo que se ha podido conocer, de forma gradual los usuarios están viendo que la barra inferior de iconos con accesos directos a las diferentes funcionalidades de la aplicación (como por ejemplo volver a la bandeja de entrada o cambiar entre el Chat o Meet) tiene una ligera modificación que puede ser de un impacto importante para algunos. Esto se está realizando para conseguir un diseño más adaptado a Material You, pero lo cierto es que no parece que fuera precisamente necesario ejecutarlo.

Cómo es el cambio en la app de Gmail

Este se está produciendo en todas las versiones que existen actualmente para los diferentes sistemas operativos móviles, y en ella lo que se aprecia es que el texto que aparece debajo de cada icono simple y llanamente ha desaparecido. Esto puede no ser muy relevante para los que tengan muy claro para qué sirve cada uno de los elementos que hay en la barra, pero para otros esa ayuda es de lo más importante para no equivocarse al elegir el lugar de Gmail al que se desea ir.

9to5google

Quizá, si la ganancia de espacio que se produce, y que se puede ver en la imagen que hemos dejado antes, fuera muy importante. Pero es que no es el caso. Se ganan unos pocos píxeles que, lo cierto, es que no se rellenan con nada y simplemente se realiza la modificación por tener una estética más propia del diseño Material que antes hemos mencionado -y, por lo tanto, para seguir la tendencia iniciada por Google para todas sus aplicaciones-. Pero, la verdad, es que no tiene mucho sentido lo realizado debido a que no era para nada molesto el texto que se veía, las cosas como son.

Un cambio que será efectivo para todos los usuarios

Te guste o no, el cambio del que estamos hablando acabará por estar en la aplicación Gmail que utilizas. El despliegue general ha comenzado con la versión 2022.08.07.x de la aplicación (la activación se realiza desde los servidores de Google una vez que se detecta que la utilizas). Por lo tanto, no hay escapatoria posible ni opción para revertir la acción mediante un cambio en la configuración del desarrollo. Es decir, que Gmail tiene que ser así, sin texto en los iconos de la barra inferior.

Los cambios en las aplicaciones son siempre bienvenidos cuando aportan cosas. Otros son menos importantes, ya que su utilidad no es tan grande. Por lo tanto, deberían dejarse a elección de los usuarios si se implemente o no (mediante opciones para ello en los Ajustes). Y este es el caso del que hablamos: por una mera cuestión estética en Gmail, se pierde un elemento de ayuda para muchos, lo que no es precisamente positivo. Veremos si Google rectifica o no, pero todo apunta que la eliminación del texto ha llegado para quedarse.