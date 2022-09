Cómo cambiar en Gmail el nombre que utilizas al mandar correos electrónicos

Son muchos los que utilizan Gmail como correo principal en su día a día. La herramienta gratuita de Google ofrece lo que la mayoría necesita -y, posiblemente, mucho más-. Algo que puede necesitar es personalizar el nombre que aparece como emisor al enviar un correo y no sabes cómo conseguirlo. Te mostramos lo que tienes que hacer para realizar el cambio.

Entre las opciones que existe en Gmail está justo la de cambiar el nombre que antes hemos mencionado, pero lo cierto es que no existe ningún asistente que te guíe para que lo consigas. Y, por desgracia, el apartado correspondiente no está precisamente en un lugar muy accesible de la interfaz de usuario. Los pasos que dar no son especialmente complicados de realizar, como vas a comprobar cuando los veas luego. El caso es que hacer lo que indicamos es completamente posible y no tardarás mucho en lograrlo.

Así cambias el nombre de envío que aparece en Gmail

Sin más, dejamos todo lo que tienes que hacer para cambiar el nombre. Nosotros creemos que la mejor forma para no tener problemas es utilizar el cliente web de Gmail, ya que todo se hace de una forma más rápida -y se tiene un teclado que siempre es de ayuda a la hora de introducir texto-. Por lo tanto, debes tener a no tu ordenador y el navegador favorito que utilizas habitualmente.

Abre la dirección web de Gmail de forma habitual y, de ser necesario, introduce las credenciales de tu cuenta.

Una vez que tengas la interfaz de usuario abierta, en la parte superior derecha localiza un icono con forma de engranaje y púlsalo. En la zona derecha de la pantalla aparecen varias opciones, tienes que utilizar la llamada Ver todos los ajustes.

SmartLife

Verás entonces todas las opciones de Configuración que tiene Gmail. En el caso que no ocupa, debes seleccionar la pestaña que se llama Cuenta e importación y, aquí, busca el apartado Enviar como.

Verás el nombre que usas actualmente y, al pulsar en el enlace llamado Editar datos, podrás modificarlo con el nombre que desees. Cuando hagas el cambio deseado, pulsa en el botón Guardar cambios.

Hecho esto, has finalizado y todo ya está perfectamente configurado.

Como ves, no hay nada de complicado en el proceso de cambio de nombre en Gmail. Evidentemente, puedes modificar la información tantas veces como necesites. La verdad es que esto es bastante útil para utilizar un pseudónimo o, simplemente, para que no tengas que mostrar tus apellidos si así lo deseas.