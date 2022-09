WhatsApp tendrá su propio chat para hacer encuestas, ¿cuál es el objetivo?

La compañía WhatsApp está trabajando en una forma bastante interesante con la que saber lo que opinan los usuarios que utilizan en su servicio de mensajería (y todo lo adicional que ahora mismo ya es posible disfrutar con él). Y lo cierto es que la idea es bastante buena si finalmente ve la luz. Te contamos de que se trata.

Actualmente, la forma de contactar con WhatsApp no es precisamente muy rápida y eficiente, más si se tiene en cuenta cómo funciona la propia app. Correos o mensajes desde la web son las formas en las que la firma conoce los problemas y es capaz de “pulsar” la opinión que tienen los usuarios con sus servicios. Pero esto es algo que va a cambiar en no mucho tiempo, tal y como se ha conocido. Y, la verdad, es que la idea pinta bastante bien.

Nuevo chat propio de WhatsApp para un nuevo cometido

La idea en la que está trabajando la compañía que es ahora propiedad de Meta es en la de crear un chat propio en la que poder enviar encuestas de forma directa a los usuarios. De esta forma, puede conocer de una forma bastante precisa lo que opinan estos respecto, los cambios que se han realizado y, quizá lo más importante, los que están por venir. Y, todo esto, desde un chat con formato habitual y que contará como certificado de seguridad debido a que estará verificado.

WABetaInfo

Algo importante de esta novedad es que la propia WhatsApp podrá variar los usuarios a los que pide la opinión, por lo que podrá ampliar el espectro de las encuestas a discreción (tanto en tamaño como en la diversidad de los participantes). Además, como es un chat tradicional, aquellos que sean contactados tendrán la posibilidad de rechazar participar en las encuestas, algo que es importante debido a que de esta forma se respeta al máximo la privacidad de todos y cada uno de los usuarios que la aplicación de mensajería.

Algo importante a conocer de esta nueva opción en la que trabaja WhatsApp es que no servirá de contacto directo con la compañía, ya que de ser así el aluvión de preguntas y quejas que pueden llegar por la vía que se abrirá haría que la funcionalidad con la que está creada no fuera adecuada. Por lo tanto, si pensabas que podría asaltar a la firma desde el chat, esto no será posible porque únicamente se presentarán encuestas.

Está en fase de prueba

Como se apunta en la fuente de la información, por el momento esta nueva herramienta no está disponible para todos los usuarios y, por el momento, solo algunos elegidos pueden verla en la propia de prueba de WhatsApp. Eso sí, debido a la escasa dificultad que tiene la inclusión de esta opción, seguro que la firma no tarda mucho en lanzar en el desarrollo estable este sistema de comunicación mediante encuestas que, seguro, le sirve para mejorar los objetivos de mejora que tiene.