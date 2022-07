Cómo evitar en WhatsApp que tus contactos sepan que estás en línea

El verano es un momento en el que se utilizan mucho las aplicaciones de mensajería, y una de las más importantes que existen es WhatsApp. Este desarrollo ofrece una gran cantidad de opciones, entre las que están que los contactos sepan si estás o no en línea. Si esto es algo que deseas evitar, te contamos cómo conseguirlo de forma sencilla.

Si evitas que esta información sea conocida por otros, evitarás las incómodas conversaciones en las que te preguntas cuál es el motivo para no contestar si estabas conectado a la aplicación. Por lo tanto, hablamos de un paso en la privacidad a la hora de utilizar WhatsApp importante (y muy positivo). El caso es que desde la compañía se ha pensado exactamente en ello y ofrecen la posibilidad de evitar el problema del que hablamos, pero llegar a la herramienta en cuestión no es especialmente claro. Nosotros te mostramos lo que tienes que hacer para lograrlo.

Haz que nadie sepa si estás en línea al utilizar WhatsApp

Si lo que hemos comentado antes es algo que te parece positivo, estos son los pasos que tienes que dar tanto si utilizas un smartphone con sistema operativo Android como si el que das uso en tu día a día es iOS. Lo cierto, es que todo es sencillo y sin peligro alguno.

Entra en la aplicación WhatsApp de forma habitual y, una vez que estés en la pantalla principal, debes entrar en la configuración.

Para hacer esto, debes pulsar en los tres botones verticales que hay en la zona superior en Android. Y, en el caso de tener iOS, tienes que ir a la pestaña Configuración.

Ahora, entre las opciones que aparecen, selecciona Cuenta y, una vez que veas todos los apartados disponibles, tienes que seleccionar Privacidad.

Ahora pulsa en Hora de últ. Vez y, accedes a una nueva pantalla en la que tienes que elegir las personas que pueden ver si estás o no en línea. Lo ideal es elegir Nadie, pero puedes probar con el resto de las posibilidades, como por ejemplo Mis contactos, excepto… para de esta forma que algunos elegidos no tengan la restricción que vas a utilizar.

Hecho esto, has finalizado y has cambiado este parámetro en WhatsApp para aumentar tu privacidad al utilizar la aplicación.

Evidentemente, si lo deseas, puedes modificar la configuración que has establecido en el momento que desees. Sigue los pasos y en la ventana final cambia la selección. Es así de sencillo. Por cierto, que los cambios no tienen límite alguno en el número de veces que puedes realizarlos y, además, no vas a tener problema alguno en lo que tiene que ver con el funcionamiento habitual de la app y sus correspondientes notificaciones.