El Huawei Mate 50 Pro es oficial, y llega con una cámara espectacular

La compañía Huawei acaba de anunciar en China una gama de terminales que eran esperados desde hace bastante tiempo. Hablamos de los Mate 50, unos dispositivos que ofrecen unas cámaras realmente importantes (en especial el modelo Pro, en el que nos centraremos). Te contamos lo más importante que debes conocer de estos dispositivos.

Actualmente, y debido al bloqueo que sufre la compañía, sus dispositivos incluyen algunas sombras… pero, en este caso al menos, las luces hacen que estas no sean especialmente problemáticas. Un ejemplo de lo más positivo que vas a encontrar en el Huawei Mate 50 Pro es su cámara, que es un verdadero prodigio y mantiene la apuesta que la firma asiática comenzó desde hace años para convertirse -y lograr- ser una referencia en el mercado-.

Una cámara espectacular en los nuevos Huawei Mate 50

Los modelos que componen la nueva gama de producto cuentan con el mismo sensor principal, el Sony IMX 766, que cuenta con una resolución de 50MP y a la que no le falten excelentes capacidades como una apertura focal de F:1.4; estabilización óptica; y, como no, el trabajo con RYYB para optimizar los colores. Aparte, uno de los elementos que acompañan a este, el propio para el gran angular, es de 13 megapíxeles.

Aquí se acaban las similitudes, ya que por ejemplo el Huawei Mate 50 añade un sensor adicional tipo periscopio de 12MP mientras que la versión Pro, integra uno de 64MP (OV64B) que cuenta con opciones tan importantes como estabilización y zoom óptico de hasta 3,5 aumentos. Esto le hace ser de lo mejor del mercado pese a no contar en esta ocasión con la colaboración de Leica.

Huawei

No falta la cámara selfie que llega a los 13 megapíxeles, y que se basta y sobra para ofrecer buenas imágenes, en especial destaca la versión pro que incluye una opción para la profundidad adicional.

Conexión por satélite, otro de los grandes añadidos

Una vez que se ha conocido que esta será una opción que estará presente en Android 14, es lógico que los diferentes fabricantes que utilizan este sistema operativo incluyan lo necesario para utilizarlo. Esta es una opción que resultará de gran ayuda cuando no se tenga cobertura habitual, como por ejemplo al ir a la montaña, para poder enviar mensajes -de emergencia o no-. En el caso del nuevo modelo de Huawei, se utilizan los satélites BeiDou lo que hace que puedan existir dudas respecto a su implementación normal en Europa u otras regiones. Pero, existir, existe esta posibilidad… por lo que la firma asiática se adelanta otras compañías.

Otras características de los nuevos modelos de Huawei

Estos terminales llegan con una potencia que está fuera de toda duda, pero hay que tener en cuenta que, por las restricciones existentes ahora mismo, no tiene acceso a 5G. Así, el procesador integrado es un Qualcomm Snapdragon Gen 1, que ofrece una capacidad excelente en todo tipo de situaciones. Además, la RAM de este modelo es de 8GB, más que suficiente para que su sistema operativo (en China se utiliza Harmony OS 3, pero lo normal es que fuera de allí sea Android con la capa EMUI) funcione a las mil maravillas.

Huawei

En lo que tiene que ver con el almacenamiento, se podrá elegir entre diferentes opciones, que van desde los 128 a los 512GB, por lo que no se tendrán problemas aquí. Cabe destacar que la carga de la batería es diferente en los modelos que componen la nueva gama de producto de la firma asiática. Así, el Huawei Mate 50 cuenta con un amperaje de 4.460 mAh, mientras que la versión Pro llega a los 4.700. Eso sí, comparten velocidad de carga rápida que es de 50W y, la opción inalámbrica, alcanza los 7,5W.

La pantalla en los nuevos Huawei Mate 50

La versión Pro incluye un panel OLED de 6,74 pulgadas (la básica se queda en 6,7) y cuenta con opciones adicionales que son importantes, como por ejemplo una frecuencia de 120Hz con una resolución Full HD+-. No es algo especialmente top, pero permite que no existan fisuras en este apartado. Por cierto, esto no hace que las dimensiones sean especialmente grandes en los smartphones -ni el peso-. Esto es lo que encontrarás: 162,1 x 75,5 x 8,5 milímetros y 205 gramos en el Pro, mientras que el Huawei Mate 50 se queda en 161,5 x 76,1 x 7,98 mm y 202 gramos.

Precios de estos nuevos teléfonos

Con opciones importantes para ser una buena opción en la gama alta de producto, como por ejemplo protección frente al agua IP68 y lector de huellas en la pantalla, lo que tienes que pagar por las diferentes versiones que se lanzan de los Huawei Mate 50 y Mate 50 Pro: