GoPro prepara una nueva cámara que sorprenderá por ser muy pequeña

La compañía GoPro, que es la máxima referencia en el mercado de las cámaras deportivas, está cerca de anunciar un nuevo modelo que será toda una sorpresa. Y no tanto por las funciones que ofrecerá o la calidad de sus grabaciones, sino por el factor de forma que tiene y que hace volver la vista atrás en la gama de producto de la firma.

El dispositivo del que hablamos es la Hero 11 Black Mini, y puede significar que la esperada Hero Black 11 no sea oficial hasta el año que viene. ¿Y qué tiene de especial el dispositivo del que se han filtrado algunas imágenes? Pues que todo apunta que será un modelo tipo Session, que son los más pequeños que se ofrecen y que, bien es cierto, no tiene una cuota de mercado muy grande actualmente.

Tanto es así, que el último dispositivo de este tipo que lanzó GoPro al mercado fue nada menos que en el año 2016. Desde entonces, la firma no había intentado poner en el mercado un dispositivo de este tipo. Algo que, de confirmarse, se cortará en seco con el nuevo modelo que todo apunta que será oficial antes de que termine este 2022.

Lo que se espera en la nueva GoPro que se está preparando

Una de las cosas que están muy claras es que no tendrá pantalla alguna, ni trasera ni frontal. Su sensor ocupará casi la totalidad de su carcasa, pero no toda ella con en el último equipo de este tipo que lanzó GoPro. Además, incluirá un botón de enlace Bluetooth, por lo que es muy posible que no incluya WiFi por lo que la descarga de los vídeos se tendrá que realizar mediante cable o dando uso a las tarjetas de memoria microSD que utilizará este producto para guardar las grabaciones.

WinFuture

Por otro lado, en la zona inferior se incluye un sistema de amarre que permitirá colocarla en muchas posiciones y lugares. Este, que cuenta con un par de "dedos" con un ajuste por un sistema de tornillo, apunta a ser muy efectivo y no hará que se aumentan mucho las dimensiones del dispositivo, ya que se aprecian claramente unas bisagras para que este elemento no moleste en el caso de no ser necesario utilizarlo.

Lo que se conoce de sus características

Es lo que menos se conoce del dispositivo, pero algunos datos se muestran en la fuente de la información. Un ejemplo es que el sensor que se incluirá contará con una resolución 5,3K a 60 FPS (bajará a los 4K en el caso de utilizar 120 FPS). Esto será posible debido a que la resolución del componente será de 27MP para hacer fotos y de 24,7 en el caso de las grabaciones. Es decir, que la calidad de los resultados estará fuera de toda duda.

Más allá de esperar que la se ponga a la venta esta Hero 11 Black Mini antes de acabar el 2022, no se tiene dato alguno respecto al precio. Pero, lo lógico, es que no sea especialmente barato, ya que la compañía de la que hablamos pasa factura por tener sus productos… algo lógico, porque tiene una calidad muy buena.