Los iPhone 14 Pro tendrán baterías más grandes, y hay un buen motivo para ello

La presentación de los nuevos smartphones de Apple está a la vuelta de la esquina, y los iPhone 14 Pro serán los modelos que incluyan más novedades entre todos los que se anunciarán. Se han conocido nuevos detalles respecto a la batería que tendrán y, lo cierto, es que todo apunta a que son positivas de cara a los usuarios.

Lo que se ha publicado es que este componente será más grande en los dos modelos de los que estamos hablando: los iPhone 16 pro y Pro Max. Tanto es así, que en la fuente de la información se indica que ambos terminales se verán sensiblemente más grandes -especialmente en el grosor-. No será nada especialmente crítico, pero los que llevan varias generaciones utilizando los teléfonos de la compañía de Cupertino notarán esto sin duda alguna.

No se tiene una cifra exacta respecto a cuántos amperios aumentará la carga de la batería de los smartphones de Apple de los que estamos hablando, pero lo normal es que la cantidad se sitúe entre los 100 y 200 mAh como poco. Puede parecer poco, pero no lo es porque esto demanda cambios estructurales en el diseño interno que en muchas ocasiones no son sencillas de conseguir para que todos los componentes necesarios están bien colocados y no ofrezcan problemas (un ejemplo de estos pueden ser la generación de calor).

El motivo del aumento de la batería de los iPhone 14 Pro

Aparte de buscar ofrecer una mejor autonomía en el uso diario del teléfono, hay algo que ha llevado a Apple a dar el paso de aumentar el amperaje de las baterías de los modelos Pro que serán presentados este 7 de septiembre: la llegada de la esperada pantalla siempre encendida a los dispositivos de los que estamos hablando. Esta, que mostrará información básica de una forma constante, tiene unas necesidades energéticas básicas muy bajas… pero existen. Y, por lo tanto, la firma ha incluido un aumento de la carga para que esto no se convierta en un hándicap para los usuarios.

MacRumors

La nueva opción de la que hablamos se incluirá en los smartphones de la compañía debido a la inclusión de un nuevo panel OLED que, entre otras cosas, permite una gestión de la frecuencia mucho mejor. Un ejemplo de lo que decimos es que esta podrá ser mucho más baja: podrá llegar a 1 Hz en el caso de ser necesario. Esto, combinado con nuevas tecnologías que tendrá la pantalla, permitirá que información relevante se pueda ver con una excelente calidad sin tener que activar el terminal. Y, esto, tiene una segunda consecuencia que puede que no guste a muchos: la nueva pantalla encendida no será parte de los iPhone 13 Pro, ya que no disponen de este componente.

Se espera una mejor autonomía en los nuevos móviles de Apple

Pese al aumento del consumo de la pantalla cuando no se utiliza el smartphone, todo hace pensar que la compañía de Cupertino ha dado pasos para que exista una mejora en este apartado. Un ejemplo es que el procesador A16 Bionic que utilizan los iPhone 14 Pro será mucho más eficiente energéticamente hablando, lo que se combinará con el uso de la frecuencia de la pantalla antes mencionada y avances en iOS 16 a este respecto.

Además, si existe posibilidad de desactivar la nueva pantalla encendida, el aumento de los miliamperios que tendrá la batería de los iPhone más avanzados que presentará esta semana Apple, se podrán utilizar para que el tiempo de uso del terminal aumente de forma considerable. Por lo tanto, siempre se ganará con la nueva decisión que ha tomado la forma norteamericana.