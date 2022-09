Cómo saber si hay actualizaciones para tu portátil con ChromeOS

Cada vez son más los que tienen en cuenta a los portátiles con el sistema operativo ChromeOS. Este desarrollo de Google, que cada vez ofrece más opciones y funcionalidades, se está convirtiendo en una excelente opción debido a que es posible conseguir modelos de buena calidad a un precio muy sensato. Y, encima, ahora pueden ejecutar aplicaciones Android. Si no sabes cómo revisar si hay actualizaciones, te mostramos cómo conseguirlo.

Una de las características más destacables que ofrece el sistema operativo del que hablamos es su alta fiabilidad, tanto en su funcionamiento como frente a los ataques de terceros. Pero esto no hace que sea poco interesante instalar las actualizaciones que despliega Google. En ellas, podrás conseguir desde nuevas posibilidades de uso hasta mejorar la velocidad con la que se ejecuta todo. Por lo tanto, chequear si existe alguna de forma regular es una excelente idea.

Así puedes saber si hay actualizaciones para ChromeOS

Independientemente del fabricante del portátil, ya sea HP o Lenovo (por poner un ejemplo), la forma en la que se realiza esta acción es exactamente la misma. Esto se debe a que, como ocurre en Windows, no hay personalizaciones del sistema operativo, por lo que los pasos a ejecutar son idénticos. Por lo tanto, lo que vamos a mostrarte a continuación es válido para cualquier equipo que sea actual.

Google

Este es el procedimiento para realizar una revisión de si existen actualizaciones (es indispensable que estés conectado a Internet):

Accede de forma habitual a la Configuración del sistema operativo y, una vez que entres, debes seleccionar la opción denominada Acerca de ChromeOS (está en la parte izquierda).

Aparece una nueva ventana que tiene diferentes posibilidades y, la que tienes que utilizar. Es Buscar actualizaciones. Pulsa en el botón correspondiente y espera a que el equipo realice la revisión online. Si no hay nada, verás el mensaje Tu Chromebook está actualizado.

Si se detecta una mejora disponible, el portátil comienza con la descarga correspondiente con el mensaje Actualizando el dispositivo. Cuando termine este proceso debes reiniciar el ordenador para que se instalen las novedades.

Hecho esto, has finalizado.

Como has podido ver es todo bastante sencillo, y no pones en riesgo alguno al portátil debido a que el proceso es completamente oficial. Si no haces esto, con el paso de los días aparecerá un aviso de la actualización si esta existe, pero si no deseas perder el tiempo, lo ideal es que hagas una revisión de forma manual a diarios… por lo que pueda pasar.