Aprovecha mejor tu Chromebook: conéctalo a un monitor o TV

Los portátiles Chromebook son una excelente opción para los que no tienen muchas exigencias a la hora de ejecutar aplicaciones. Algunos no los tienen en consideración debido a que creen que no tienen muchas opciones de uso, pero en realidad no es así. Un ejemplo es que es posible conectar el ordenador a un monitor o televisor para utilizar de una firma mucho más cómoda te contamos cómo conseguirlo.

Al hacer esto, verás el contenido de una forma mucho más grande y, si lo combinas con un teclado y un ratón, podrás darle un uso mucho más profesional al Chromebook -ya que apenas notarás que es un equipo de este tipo-. Evidentemente, hay diferencias y algunas pequeñas ausencias, pero como no le falta un buen navegador todo funciona a las mil maravillas.

Dos formas de conectar a los Chromebook

Puedes emplear dos opciones a la hora de realizar el proceso del que hablamos. Una es dando uso a un cable físico, que suele ser la más recomendable por lo eficaz que es. La otra posibilidad es la que permite usar de manera combinada un Chromecast para que des uso a tecnología inalámbrica para conseguirlo. Aquí, detectarás que existe en ocasiones algo de retardo. Eso sí, la efectividad es alta en ambos casos.

Utiliza un cable

Para dar uso a esta opción tienes que comprobar que puertos tiene el Chromebook, que puede ser uno HDMI o un USB tipo C. En el primero de las cosas no hay pérdida, ya que el cable que utilizas en la tele te vale y, por ello, la sencillez es muy grande. En el caso de tener solo la conexión USB, puedes hacerte con un cable que pasa de esta interfaz a HDMI -o, en su defecto, comprar un hub que incluye todo tipo de conexiones-. La dificultad es mínima en todas las opciones, todo hay que decirlo.

Lo que tienes que hacer en el propio ordenador es lo siguiente:

Abre la Configuración del equipo y, allí, entra en los ajustes de forma habitual.

del equipo y, allí, entra en los ajustes de forma habitual. Ahora selecciona la opción Dispositivo y, a continuación, en Pantalla . Selecciona el monitor que aparece ahora como conectado, no la pantalla del portátil, y entrarás en las opciones de configuración.

y, a continuación, en . Selecciona el monitor que aparece ahora como conectado, no la pantalla del portátil, y entrarás en las opciones de configuración. Ahora puedes ajustar algunas posibilidades como por ejemplo el tamaño de la pantalla, la tasa de refresco o la orientación a utilizar.

algunas posibilidades como por ejemplo el tamaño de la pantalla, la tasa de refresco o la orientación a utilizar. Si deseas que se duplique la pantalla, tienes que activar Mirror Internal Dsiplay.

Pixabay

Utiliza un Chromecast

Para realizar el envío inalámbrico, lo que tienes que hacer es lo siguiente para aprovechar la conectividad WiFi que existe en el propio Chromebook. Es esto:

Abre el navegador Chrome y accede a la dirección que deseas que se vea en el monitor o televisor. Un ejemplo es Word online o YouTube.

y accede a la dirección que deseas que se vea en el monitor o televisor. Un ejemplo es Word online o YouTube. Pulsa en el botón de tres puntos de la zona superior y, entre las opciones que aparecen, selecciona Transmitir .

. Aparece una ventana para que selecciones el Chromecast en el caso que tengas varios disponibles y otra para que selecciones la pantalla que puedes enviar para que hagas lo mismo.

el Chromecast en el caso que tengas varios disponibles y otra para que selecciones la pantalla que puedes enviar para que hagas lo mismo. Pulsa en Enviar y habrás finalizado.

Como ves, no es nada complejo enviar contenidos desde un portátil Chromebook a un televisor o monitor. Y, por lo tanto, puedes aprovechar mucho mejor las opciones que tienen estos equipos.