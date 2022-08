El fondo RedBird Capital compra el AC Milan por 1.200 millones de euros

El fondo estadounidense RedBird Capital ha cerrado la adquisición de un paquete mayoritario del AC MIlan, siete veces campeón de Europa y actual vencedor de la Serie A italiana, por un montante total de 1.200 millones de euros, según han confirmado las partes en un comunicado.

El acuerdo también incluye la entrada en el capital del club milanista de Yankee Global Enterprises, empresa propietaria de los New York Yankees, la franquicia de baseball más popular del mundo. Con la adquisición, RedBird Capital eleva el valor de sus activos bajo gestión hasta los 7.500 millones de dólares. Este fondo está especializado en la inversión en el mundo del deporte, participando, por ejemplo, en Fenway Sports, propietaria del Liverpool inglés y de los Boston Red Sox de baseball, y es la princnipal accionista del club de fútbol francés del Toulouse.

"Como nuevo dueño del AC Milan, RedBird continuará invirtiendo en todas las áreas clave que le hagan avanzar en todos sus intereses deportivos y comerciales, sobre la base de los logros de la última temporada que culminaron en el campeonato de la Serie A", dice el club italiano en un comunicado. "La experiencia de RedBird en operar y construir negocios globales del deporte asegurará que el próximo capítulo de la historia del Milan se base en su impulso actual", añade.

RedBird adquiere las acciones del Milan al fondo Elliott. Según informa Bloomberg, la operación incluye un préstamo de esta última a la firma adquiriente por 600 millones. Elliot ha hecho un importante negocio con el equipo milanista, tras hacerse con su propiedad de forma casi accidental. En 2016, un grupo inversor chino liderado por el empresario Yonghong Li, acordó la adquisición del club al ex primer ministro italiano, Silvio Berlusconi. Dos años después, este grupo chino no pudo hacer frente a un préstamo concedido por Elliott, y que incluía la pignoración de las acciones. Ante el impago, el fondo se hizo con el control del club. Se estima que, entre el importe no devuelto del crédito y la inversión a la que ha tenido que hacer frente desde entonces, Elliott ha aportado un total de 740 millones en el club, que ahora vende por 1.200. El valor en Bolsa de uno de sus grandes rivales, la Juventus, ronda los 900 millones.

"Nuestra visión para el Milan es clara: apoyaremos a nuestros jugadores más talentosos, a los entrenadores y personal para tener éxito en el campo, y permitir a nuestros aficionados compartir experiencias extraordinarias en este club histórico", dice en un comunicado Gerry Cardinale, fundador de RedBird. "Buscaremos aprovechar nuestra red global de clubes y medios, nuestra experiencia en análisis, nustro historial en el desarrollo de estadios deportivos y hospitality, para mantener el lugar del Milan en la cumbre del fútbol europeo y mundial", añade.