Japón se prepara para abandonar el uso del disquete en sus trámites administrativos

Estados Unidos. Japón no es el único país que se resiste a soltar el disquete. Hasta hace pocos años, Estados Unidos aún lo empleaba para contener su programa nuclear. No fue hasta 2019 que trascendió públicamente que el gigante norteamericano había comenzado a reemplazar los disquetes. A pesar de ser un soporte completamente obsoleto, responsables de las Fuerzas Aéreas defendían su continuidad debido a que no era susceptible de ser hackeado, como sí lo son los soportes digitales.

España. En las instituciones públicas de nuestro país se comenzó a abandonar el disquete a partir de su retirada del mercado en 2011. Cada vez se pueden realizar más trámites mediante certificado digital. En los próximos años se espera que la Administración avance en el proceso de digitalización hasta adoptar los medios virtuales por completo.

Noruega. El sistema médico noruego empleaba disquetes hasta 2016. Los médicos recibían una vez al mes un disquete del Directorio de Salud noruego para actualizar los datos de sus pacientes, aunque también tenían la opción de acceder a una base online.

Aviones. Los Boeing 747-400, que dejaron de fabricarse en 2009, todavía utilizan disquetes para cargar las bases de datos de navegación críticas, según ha revelado la consultora Pen Test Partners. Un investigador de la compañía hizo este descubrimiento cuando una aerolínea británica decidió desguazar su flota de B747.