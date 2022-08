El CEO de Carrefour avisa: "Los clientes ahora están eligiendo los precios más baratos"

El escenario inflacionista generalizado está cambiando los hábitos de consumo en los consumidores. Así lo ha puesto de manifiesto Alexandre Bompard, consejero delegado de Carrefour, uno de los grandes grupos de distribución en Europa, que ha descrito cómo los clientes miran cada vez más el céntimo de cada producto para ahorrar todo lo posible.

"Ahora eliges en favor de los precios más baratos. No voy a comprar vacuno, voy a comprar el cerdo más barato; no voy a comprar pescado; no voy a comprar alimentos orgánicos", ha explicado en una conferencia celebrada en Francia y que recoge Reuters. "Este fenómeno está aquí y es profundo, y está ganando terreno en las últimsa semanas", ha dicho Bompard, para quien los debates entre economistas sobre cuándo tocará techo la inflación son "inútiles", y que lo realmente importante son las tendencias de los consumidores a abaratar en todo lo posible la cesta de la compra por las subidas de precios.

Ante ello, ha explicado Bombard, tanto Carrefour como el resto de competidores están adaptándose con campañas promocionales con el objetivo de congelar los precios en una serie de productos básicos de consumo diario.

Carrefour ya explicó en su informe de resultados semestrales que los precios habían subido en todos los países en los que está presente, por el impacto de la inflación en los costes de producción, de distribución y de materias primas, avisando de una "ligera evolución en el comportamiento de compra del consumidor, especialmente en los países donde la inflación es más pronunciada", entre los que destacó a España, "lo que refleja el crecimiento de la preocupación del consumidor a las limitaciones al poder adquisitivo".