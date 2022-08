Cómo cambiar en los iPhone de Apple la voz que tiene el asistente Siri

No es el asistente de voz más útil que existe en el mercado, pero su utilidad está bastante bien. Hablamos de Siri de Apple. Otras opciones como Alexa o el que ofrece Google son mejores hoy en día. Pero esto no quiere decir que si tienes un iPhone no utilices la función que ofrece. Si te has cansado de su voz, te mostramos cómo puedes cambiarla.

Debes tener muy claro que esta posibilidad no está activa en todas las regiones, ya que en algunas únicamente se cuenta con la voz por defecto que incluye el asistente de voz. Pero, si Apple ha decidido ofrecer otras, puedes realizar el cambio de voz de una forma bastante sencilla y, además, incluso podrás elegir entre diferentes acentos para que escuches exactamente lo que encaja con tus gustos.

Pasos para cambiar la voz de Siri en tu teléfono iPhone

Evidentemente, todos los pasos que vamos a dar se siguen con opciones que son oficiales de Apple, por lo que puedes estar seguro de que el asistente de voz no pierde utilidad y, además, que el smartphone no sufre desperfecto alguno en su funcionamiento. Además, en apenas unos minutos puedes realizar todas las acciones necesarias en iOS para modificar cómo suena Siri.

Abre la aplicación Configuración que hay en el iPhone, para ello puedes pulsar el icono con el mismo nombre que hay en la lista de aplicaciones.

Lo siguiente que tienes que hacer en la lista que se ve en la pantalla, es seleccionar el apartado Siri y Buscar. Entre las opciones que hay en la nueva ventana que se ve hay una denominada Voz de Siri. Pulsa en ella.

Si existen opciones para elegir tanto de voces como de acento, los verás en la nueva pantalla que verás. Selecciona alguna de las que verás y prueba para ver si es la que encaja con lo que deseas (tanto en Variedad como en Voz). Al localizar lo que te gusta, simplemente déjalo marcado.

Hecho esto, has finalizado.

Pexels

Como ves, todo es realmente sencillo, ya que son pocos pasos los que se tiene que ver y ninguno de ellos es peligroso. Es importante, como indicábamos antes, que tengas en cuenta que para algunos idiomas no existen más voces que la básica que tiene el asistente de voz que se incluye en los iPhone. Por cierto, al realizar esta acción, se produce una sincronización para todos los dispositivos que se tienen dados de alta en iCloud. Por lo tanto, facilita mucho el trabajo que suceda esto.