Electronic Arts se dispara en Bolsa tras el rumor de que sería comprada por Amazon

Las acciones del gigante de los videojuegos Electronic Arts, creador de franquicias como FIFA, se dispararon más de un 4% este viernes, después de que el diario USA Today, uno de los más leídos del país, señalara que Amazon estaría preparando una oferta para comprarlo. Según una columna del medio estadounidense, Amazon podría lanzar la oferta para adquirir al exitoso creador de juegos tan pronto como este viernes, no obstante, medios como CNBC desmienten que el interés de la empresa de Jeff Bezos sea real. El informe, de ser cierto, aceleraría los esfuerzos de Amazon para convertirse en un actor importante en esta industria.

A pesar de que está bajo un intenso escrutinio antimonopolio, Amazon ha estado en busca de nuevas adquisiciones para expandirse a nuevos sectores. De hecho, a principios de este mes, la compañía de Bezos anunció un acuerdo para comprar iRobot por 1.650 millones de dólares, inmediatamente después de un acuerdo de 3.490 millones de dólares para comprar la cadena de consultorios médicos One Medical.

Amazon no ha logrado tener un gran impacto en los juegos por sí solo, incluso después de contratar a veteranos de la industria y comprar el servicio de transmisión de videojuegos Twitch. En este sentido, EA cuenta con un conjunto de títulos como Apex Legends y The Sims que podrían ser atractivos para el gigante tecnológico, especialmente después del éxito de Netflix con programas como The Witcher y Arcane, que se han construido alrededor de grandes videojuegos. EA también ha dominado la esfera deportiva y lanza regularmente los juegos de fútbol y de fútbol americano. No obstante, cabe destacar que su franquicia FIFA, que ya no estará asociada oficialmente con el organismo rector del fútbol mundial después del lanzamiento de este año.

A principios de agosto, los ingresos netos de Electronic Arts ascendieron a 7.478 mil millones, un 22 % más que el año anterior. En este contexto, la compañía detalló que sus servicios en vivo y otras reservas netas para los últimos aumentaron un 20 % interanual y representan el 73 % de las reservas netas totales. Su red de jugadores de EA creció a casi 600 millones de cuentas activas al final del trimestre. Para fin de año, el gigante espera que sus ingresos netos sean de aproximadamente 7.600 a 7.800 millones de dólares.