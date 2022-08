El fondo Patrizia entra en el mercado español de las residencias de estudiantes

El fondo inmobiliario Patrizia desembarca en el mercado de las residencias de estudiantes en España. La gestora alemana ha adquirido a The Student Hotel (compañía de los fondos APG y Aermont) dos activos en Barcelona, que suman 635 camas, según comunicó este miércoles la firma. En Madrid, The Student Hotel opera otro activo en la Cuesta de San Vicente y que no está dentro del acuerdo de compra.

Con esta inversión, que El Confidencial cifró hace unas semanas en 110 millones de euros aunque desde las partes se ha declinado ofrecer información sobre el montante del traspaso, el fondo germano suma 470 millones en compras en los últimos 12 meses en este tipo de activos.

La cartera comprada en Barcelona y operada por The Student Hotel, de una superficie de 20.468 metros cuadrados de espacio residencial, consta de dos edificios y un aparcamiento. El primer edificio, Marina, suma 538 camas y está situado en el distrito 22@ de Barcelona. El segundo, Poble Sec, dispone de 97 habitaciones y se encuentra en la zona de Sant Antoni. Los activos, que fueron construidos en 2009 y 2007, respectivamente, fueron totalmente reformados en 2017 y cuentan con servicios como un gimnasio, un hall, salas de reuniones, una sala de conferencias o cinco piscinas en su azotea, indican desde Patrizia.

“La creciente movilidad de la población estudiantil española y el atractivo cada vez mayor de ciudades como Barcelona entre los estudiantes extranjeros han causado una escasez estructural de alojamientos para estudiantes de alta calidad en España", explica Eduardo de Roda, director general de Patrizia en España y Portugal. "Esta última adquisición en Barcelona contribuirá a aliviar ese problema mediante activos rodeados además de una completa oferta de servicios locales y bien conectados a nivel de transporte", añade.

Según datos de CBRE, las transacciones en el primer semestre del año en este tipo de activos registró una inversión de más de 465 millones de euros, un 19% de la inversión total del sector residencial. Según las previsiones de esta consultora, a cierre de años en España podrían estar operativas 114.000 camas en residencias de estudiantes, un 8% más respecto el año anterior.

Esta gestora, con esta transacción, ha conformado una cartera de residencias para estudiantes pan-europea que abarca a ciudades como Copenhague, Dublín, Hamburgo, y, ahora, Barcelona.

Esta última transacción también ha contribuido a que los activos bajo gestión de Patrizia en España y Portugal superen los 2.000 millones de euros.

Los responsables de Patrizia creen que a pesar del incierto entorno del mercado, "las residencias para estudiantes siguen siendo resistentes" y son uno de sus segmentos predilectos en el ámbito de la vivienda. "Sus tasas de ocupación están bordeando máximos históricos en muchas ciudades europeas a medida que los estudiantes regresan a las universidades y que el número total de estudiantes aumenta, incluso en comparación con la época anterior a la pandemia". añaden.

KPMG ha asesorado a Patrizia en materia jurídica y fiscal, mientras que Cushman & Wakefield ha actuado como agente. Por parte del vendedor, Savills actuó como asesor.