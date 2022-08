La digitalización es la gran aliada de la inclusión laboral de las personas con discapacidad

Tasa de actividad. La realidad presenta también sus aristas. El propio informe de la Fundación Adecco recoge, tomando como referente los datos de la Comunidad de Madrid, que la tasa de actividad de las personas con discapacidad es del 39,4%, lo que significa que el 60% de las que están en edad de trabajar no tiene empleo ni lo busca. Esta tasa se mantiene así en los últimos 10 años. La tasa de actividad de las personas sin discapacidad es del 76,1%.

Peligros. Cermi señala que el uso exclusivo de la inteligencia artificial no está libre de peligros, como su utilización para justificar la selección genética de personas con discapacidad; la creación de sistemas basados en modelos de normalización que excluyan o no tengan en cuenta opiniones, necesidades y diversidad de estas personas, o el diseño de sistemas que se basen en datos que incluyan estereotipos, sesgos y prejuicios respecto a la discapacidad.

Emprendedores. Los días 10 y 11 del próximo mes de noviembre Madrid acogerá el I Congreso Nacional de Emprendimiento y Discapacidad, organizado por la Fundación ONCE, Cermi y la Asociación de Emprendimiento y Discapacidad. En él se presentará el libro blanco del emprendedor con discapacidad. La Fundación ONCE informa de que el 85% de los negocios puestos en marcha por personas con discapacidad continúa adelante, frente al 60% iniciado por quienes no son discapacitados.