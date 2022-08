Las líneas rojas que no se deben cruzar en las redes sociales

El 85% de la población internauta de España es usuaria de redes sociales, lo que representa a 28 millones de personas, según el último estudio de IAB. “Las redes son un medio para compartir, adquirir y gestionar datos personales, sobre los que los usuarios no disponen de control en la mayoría de las ocasiones y sobre los que, además, no se tiene constancia. Por ello, la concienciación y el uso responsable es fundamental para evitar fraudes o suplantación de identidad”, afirma David Lorenzo, consultor de ciberseguridad de Seresco, firma especializada en soluciones de software.

La profesora de redes sociales de la Universidad CEU San Pablo Ainhoa Torres advierte de que, aunque a primera vista estas plataformas puedan parecer gratuitas, no lo son. “El precio que pagamos son nuestros datos, sexo, edad, situación sentimental, gustos…”, avisa.

Con toda esta información, Facebook, la red que más expone a sus usuarios, la compañía de Mark Zu­cker­berg, es capaz de vender a los anunciantes compradores potenciales. “Lo que en realidad sucede es que, sin percibirlo, no solo somos usuarios, sino que nos hemos convertido en un producto que brinda suculentos beneficios”, explica.

En este sentido, Marta Sevilla, cofundadora de D80, consultora especializada en relaciones públicas y marketing, revela que, aunque para poder abrir un perfil sea necesario ofrecer ese tipo de información, no es necesario tenerlo visible para nuestros contactos.

Estas aplicaciones no son gratuitas: venden los datos que obtienen a las marcas

“Estos datos son una pieza clave para el robo de nuestra identidad, por ello, lo recomendable es ocultar toda nuestra información para que nadie pueda ver nuestros datos personales: desde la información personal hasta las publicaciones, álbumes de fotos o listas de contactos y personas o grupos a los que seguimos”, señala Sevilla.

Los expertos insisten en que para preservar nuestra seguridad es importante marcar unas líneas rojas claras que no se deben traspasar. Algunas son evidentes, como el no compartir nuestra ubicación. “Una cena fuera, un concierto o unas vacaciones, si hacemos pública la ubicación es un indicio de que no estamos en casa y nos expone a recibir una visita indeseada”, observa Torres.

De todas, la que más información recopila y exhibe de sus usuarios es Facebook

Otras precauciones son menos obvias. “Debemos ser cuidadosos con qué decimos o mostramos sobre nuestro desempeño laboral para evitar disgustos. Igualmente, es recomendable ser cautos con el contenido relacionado con lo que pensamos y sentimos. Todo aquello que tenga que ver con política, religión y algún que otro tema controvertido puede suponernos un disgusto a la hora de buscar trabajo”, mantiene.

Además, es aconsejable que, si la red lo permite, mantengamos la cuenta en privado, y tener muy claro qué personas tienen acceso a ella. “Deberíamos poder poner nombre y cara a todos ellos”, insiste Torres. Sobre todo, en el caso de publicar contenido sobre nuestros hijos o menores. “Hay que reflexionar sobre si queremos que a nuestros hijos les reconozcan por la calle, y decidir si queremos mostrar sus caras, y en caso de que vayan a un colegio que tenga uniforme, asegurarnos de no subir fotos en las que se vea, porque estaríamos dando su localización, además de su nombre, cara…”, expone.

Y siempre ser conscientes de que, aunque podamos borrar la información, no podemos evitar que alguien haya hecho un pantallazo de lo que hemos publicado y que más tarde lo dé a conocer.