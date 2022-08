Santander, BBVA e Iberdrola sostienen más de la mitad de la racha alcista del Ibex

El Ibex suma y sigue. Sigilosamente, con leves ascensos diarios, está sumando una racha alcista insólita de once sesiones consecutivas de ascensos que ayer incluso tomó cierta velocidad. Cerró de nuevo al alza con una ganancia del 1,01%, hasta los 8.500 puntos. En el balance anual, la pérdida se reduce a apenas el 2,32%, un retroceso muy llevadero en comparación con las caídas de doble dígito que soportan en 2022 los principales índices europeos y estadounidenses.

Las Bolsas occidentales comparten el tono alcista en lo que va de mes de agosto, ajenas a los continuos avisos de proximidad de recesión económica y a las advertencias sobre un exceso de optimismo. Pero el Ibex destaca por su mejor comportamiento en el mes frente a sus rivales europeos. En su racha de once sesiones seguidas al alza, suma una ganancia del 5,27%, que está impulsada por los grandes valores incluido Inditex, que está logrando sobreponerse al castigo por su exposición a Rusia y ya recupera la cotización previa a la invasión de Ucrania. Los menores riesgos relacionados con Rusia y la elevada exposición a América Latina están permitiendo despuntar al Ibex, que parece haber amortizado ya el impacto del impuesto a bancos y energéticas.

Las mayores subidas de los últimos once días son para BBVA, Santander y Solaria, muy castigada esta última tras presentar resultados. Se anotan alzas respectivas del 11,2%, 11,1% y 10,4%. Pero por su ponderación en el Ibex, los valores que más contribuyen a la racha alcista del selectivo son Santander, Iberdrola, Inditex y BBVA. Son los pesos pesados del Ibex y también los valores –salvo Inditex– a los que apunta directamente el impuesto a bancos y energéticas con el que el Gobierno pretende obtener recursos con los que afrontar un mayor gasto social por el impacto de la inflación. Las alzas de Santander, BBVA e Iberdrola en las últimas once sesiones contribuyen a más de la mitad del ascenso del Ibex en los últimos once días.

Nuria Álvarez, analista de Renta 4, señala que los buenos resultados del primer semestre estarían compensando el impacto negativo en las cotizaciones de cuando se anunció el gravamen. “La Bolsa española cayó con fuerza desde finales de mayo hasta hacer mínimo el 14 de julio por el anuncio del impuesto y el inicio del temor a la recesión por el repunte de la inflación. Pero en los resultados semestrales, los bancos han lanzado el mensaje de que el efecto positivo en resultados de las alzas de tipos será superior a los elementos en contra, y eso lo recoge el mercado”, explica.

Juan José Fernández Figares, director de análisis de Link Securities, recuerda que los bancos españoles se ven especialmente favorecidos por las alzas de los tipos de interés, al estar la mayor parte de sus carteras de créditos a tipo variable. “Una vez pasada “la marejada” de los nuevos impuestos y ya conocido, más o menos, su alcance –de ahí la recuperación en Bolsa de los valores afectados–, los inversores vuelven a valorar que España está mucho menos expuesta que el resto de grandes economías europeas al conflicto ucraniano y, sobre todo, al posible impacto de una carestía de gas este invierno”, añade. A favor de la Bolsa española juega además su exposición a América Latina y “la fortaleza de las divisas de la región, que favorecen la conversión de los resultados a euros”, explica Figares.

En todo caso, los expertos advierten de que la subida del Ibex es frágil –el riesgo de recesión en Europa es alto y la inflación seguirá siendo muy elevada en España– y se sustenta en un volumen de negocio muy reducido. “Es un 40% inferior al de un mes corriente”, señala Álvarez.