Ryananir añadirá 500 vuelos en Standed tras el anuncio de Heathrow de ampliar su límite de capacidad hasta octubre

El aeropuerto de Heathrow-Londres extenderá el límite de capacidad a 100.000 pasajeros diarios hasta el 29 de octubre tras consultarlo con las aerolíneas, según ha informado la gestora del aeropuerto.



El motivo de esta decisión es que, desde que se introdujo el límite los viajes de los pasajeros han mejorado con "menos cancelaciones de última hora, mayor puntualidad y menores tiempos de espera para las maletas".

No obstante, el aeropuerto ha señalado que los límites de capacidad se revisarán periódicamente y podrían levantarse antes si hay un aumento sustancial de los recursos, especialmente en algunos servicios de asistencia en tierra de las aerolíneas, que "siguen siendo una limitación fundamental de la capacidad en el aeropuerto".



En este sentido, el director comercial de Heathrow, Ross Baker, ha admitido que la intención es eliminar el límite "lo antes posible", pero solo se puede hacer cuando haya certeza de que todos los que operan en el aeropuerto "tienen los recursos necesarios" para ofrecer el servicio que los pasajeros "merecen".



En julio, Heathrow introdujo esta medida y también pidió a las aerolíneas que no vendan más billetes de verano para evitar retrasos, colas o cancelaciones de última hora.



En su momento, el director general del aeropuerto de Heathrow-Londres, John Holland-Kaye, argumentó que el sector de la aviación mundial se está recuperando de la pandemia, pero que "el legado del Covid-19 sigue planteando retos" y admitió que hay algunas funciones "críticas" en el aeropuerto que todavía no cuentan con los recursos necesarios, en particular, los empleados de tierra.