Ferrovial baraja vender su participación del 25% en el aeropuerto de Heathrow, según Reuters

La empresa española Ferrovial está estudiando opciones para su participación del 25% en el aeropuerto londinense de Heathrow, el mayor aeropuerto de Reino Unido, según afirmaron a Reuters dos fuentes cercanas al asunto, para lo que ha tenido conversaciones preliminares con asesores externos. La compañía de infraestructuras se ha negado a hacer comentarios.

Las primeras conversaciones ocurren en un contexto de interés de la firma de capital privado Ardian en la participación de Ferrovial. La sociedad ha mantenido conversaciones con sus propios asesores sobre una posible propuesta conjunta con el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, dijeron estas fuentes y otra persona familiarizada con el asunto.

Ferrovial aún no ha tomado una decisión definitiva y las conversaciones podrían no arribar a una venta, dijeron todas las fuentes. Tanto Ferrovial como Ardian no quisieron hacer comentarios sobre las conversaciones de Heathrow.

Heathrow vale unos 24.300 millones de euros, incluida la deuda, calcularon en mayo analistas de JPMorgan. Según las estimaciones de JPMorgan, la participación de Ferrovial en Heathrow tiene un valor de capital de 611 millones de euros.

Heathrow, que según la empresa de datos de aviación OAG fue el quinto aeropuerto más transitado del mundo en julio, se vio muy afectado por los confinamientos por el coronavirus, pero elevó su previsión de tráfico para 2022 a 54,4 millones de pasajeros en junio tras un repunte de los viajes.

El mes pasado, Heathrow, al igual que otros aeropuertos europeos, pidió a las aerolíneas que dejaran de vender billetes para las salidas de verano y puso un tope al número de pasajeros para limitar las colas, los retrasos en el equipaje y las cancelaciones, ya que se enfrenta a una demanda reprimida.

Ferrovial, que tiene su sede en Madrid, controla la empresa española de infraestructuras de transporte Cintra y tiene participaciones en autopistas en Estados Unidos y Canadá, lleva 16 años invirtiendo en el aeropuerto de Heathrow y es su mayor accionista.

Qatar Investment Authority (QIA), que tiene una participación del 20% en Heathrow, es el segundo mayor inversor en el concurrido aeropuerto británico, mientras que Caisse de Dépôt et Placement du Québec (CDPQ), el fondo de inversión de Singapur GIC y China Investment Corporation también tienen participaciones importantes.

QIA, CDPQ, GIC y China Investment Corporation no estuvieron disponibles para hacer comentarios.

Ardian, con sede en París, se asoció con Crédit Agricole Assurances en 2015 para comprar una participación del 49% en 2i Aeroporti, una de las mayores redes aeroportuarias de Italia, con participaciones indirectas en Malpensa y Linate, entre otras.

Otra fuente que trabajó en la adquisición en 2006 de la participación de Ferrovial en Heathrow dijo que, aunque el consejo de administración de la empresa española había revisado con frecuencia su estrategia a lo largo de los años, nunca había llegado a un consenso sobre la venta de la participación.

Esta fuente ha señalado que Ardian hizo un acercamiento inicial sobre la participación en Heathrow el año pasado, pero las discusiones no avanzaron.

Apuesta por los aeropuertos

Ferrovial nombró el año pasado a un veterano de la aviación, Luke Bugeja, para dirigir su negocio de aeropuertos, lo que, según una de las fuentes, podría acelerar la revisión estratégica de Heathrow.

Los aeropuertos representaron un tercio del beneficio proporcional de Ferrovial antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA) en el primer semestre de este año, desde el 45% anterior a 2019, antes que el sector se viera afectado por la pandemia del COVID-19.

Tras una serie de pérdidas, Ferrovial apuntó la semana pasada a la recuperación del negocio aeroportuario, gracias a la relajación de las restricciones, al registrar beneficios.

Además, en junio apostó por el sector con un acuerdo para comprar una participación en el consorcio que construirá y explotará una nueva terminal en el aeropuerto internacional JFK de Nueva York.

Pero su experiencia en Heathrow ha sido difícil y el director financiero de su negocio de aeropuertos, Ignacio Castejón, dijo durante los resultados del tercer trimestre del año pasado que era "muy escéptico" sobre la aportación de más capital, citando la falta de recuperación de su valor económico y la baja rentabilidad de las acciones.

Heathrow dijo el año pasado que no espera una recuperación total antes de 2026, después que los aeropuertos de todo el mundo sufrieran una enorme caída del tráfico cuando la pandemia del COVID-19 dejó en tierra a los aviones.

Ferrovial compró una participación indirecta del 55,87% en Heathrow Airport Holdings en 2006. Vendió el 10,6% a Qatar Holding LLC en 2012 y acabó reduciendo su participación al 25% en 2013.

La empresa criticó abiertamente la decisión del regulador británico de la aviación, en junio, de fijar unos topes más bajos de lo esperado a las tasas de aterrizaje que Heathrow puede cobrar en los próximos cuatro años.

Mientras que las empresas han disminuido las fusiones y adquisiciones a medida que la inflación se dispara y aumenta el temor a la recesión, el sector de las infraestructuras ha protagonizado una de las mayores operaciones de este año, una oferta de adquisición privada de la italiana Atlantia por valor de 58.000 millones de euros.