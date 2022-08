La necrorrobótica convierte cadáveres de arañas en pinzas mecánicas

¿Quién podría imaginar que los cadáveres de arañas podrían utilizarse como componentes biodegradables de robótica? El equipo de Daniel Preston y Faye Yap, científicos de la Universidad Rice, en Houston, Texas, han conseguido convertir los arácnidos muertos en pinzas mecánicas. Este hallazgo ha abierto la puerta a un nuevo campo de la ciencia denominado necrorrobótica, es decir, la investigación de las características propias de determinados tipos de animales para crear componentes robóticos biodegradables.

A diferencia de las personas y otros mamíferos que mueven sus extremidades sincronizando múscu­los opuestos, las arañas mueven sus patas mediante presión hidráulica. Una cámara cercana a la cabeza se contrae para enviar sangre a las extremidades, forzándolas a extenderse. Cuando se alivia la presión, las patas se contraen.

El experimento consistió en introducir una jeringuilla en esta cámara, para provocar que la araña abriera o cerrara las patas dependiendo de la presión ejercida mediante el líquido del interior de la jeringuilla. Para matarlas, los investigadores utilizaron un proceso en frío que no daña su organismo, asegurando así que los cadáveres mantenían las mismas condiciones que los sujetos vivos.

Además, sometieron a una a mil ciclos de apertura y cierre para comprobar la resistencia de sus extremidades, y descubrieron que era bastante robusta. “Empieza a experimentar cierto desgaste a medida que nos acercamos a los mil ciclos”, puntualizó Preston en una publicación de la universidad.

“Creemos que este desgaste está relacionado con problemas de deshidratación de las articulaciones. Hemos pensado que, quizás, podamos arreglarlo aplicando revestimientos poliméricos”, comentó.

La especie lobo es capaz de levantar más del 130% de su peso corporal

La especie seleccionada para realizar este experimento fue la araña lobo, capaz de levantar más del 130% de su propio peso corporal. Sin embargo, los investigadores observaron que las más pequeñas pueden transportar cargas más pesadas en comparación con su tamaño. Por ello, Preston declaró que en el futuro realizará pruebas con arañas más pequeñas que la especie lobo.

El laboratorio de Preston está especializado en sistemas robóticos blandos que emplean materiales no tradicionales, en contraposición a los metales, los plásticos duros y la electrónica. “Esta área de la robótica blanda es muy divertida porque podemos innovar y utilizar materiales que no se habían explorado antes”, señaló. “La araña entra en esta línea de investigación. Es algo que no se ha usado antes, pero que tiene mucho potencial”, apuntó.

A pesar de que la idea de emplear arañas como pinzas mecánicas puede resultar algo desagradable, Preston cree que podrían ser útiles en tareas de recogida y colocación, como en los procesos de montaje de microelectrónica.

La ciencia quiere aprovechar esa fuerza para el montaje de microelectrónica

Por su parte, Yap agregó que también podrían utilizarse para capturar insectos en la naturaleza. Su apariencia les permitiría camuflarse fácilmente y atrapar insectos para labores de investigación.

Aunque la necrorrobótica es un campo con el que apenas se está empezando a experimentar, utilizar este tipo de componentes reduciría costes y contribuiría a la sostenibilidad, dado que se trata de materiales biodegradables.