La CNMC autoriza a Mahou San Miguel la adquisición de varias de sus distribuidoras

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) aprobó el pasado 19 de julio en primera fase la operación de concentración consistente en la adquisición, por parte del Grupo Mahou San Miguel, del control conjunto sobre varias distribuidoras y concesionarios oficiales de los productos que fabrica, tales como cervezas y aguas esencialmente.



El organismo regulador explicó que el grupo empresarial es una compañía familiar que, tras la adquisición del control exclusivo de San Miguel en el año 2000, ha ido adquiriendo también el control de otras marcas que se comercializan en España.



En lo que respecta a las partes adquiridas, por un lado se encuentra Grupo Disbesa, un conjunto de sociedades dedicadas a la distribución minorista de bebidas alcohólicas y no alcohólicas, así como productos de alimentación, siendo distribuidoras oficiales de Mahou San Miguel.



La otra parte involucrada es Casa Darnés, una sociedad controlada en exclusiva por la familia Darnés y que controla varias filiales que operan en el sector de la comercialización y distribución.



La CNMC apuntó que la concentración ejecutada por Mahou San Miguel "no supone una amenaza para la competencia efectiva en los mercados, dado que se trata de solapamientos de escasa importancia". Asimismo, a nivel vertical, la operación únicamente implica la internalización de un vínculo contractual preexistente, no alterando la dinámica competitiva del mercado.