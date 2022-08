Musk reta al CEO de Twitter a enseñar cómo comprueba que sus cuentas son reales para materializar su compra

El multimillonario Elon Musk lanzó una provocación este sábado a la compañía Twitter, que quiere adquirir, al retar a su consejero delegado, Parag Agrawal, a un "debate público" sobre las cuentas falsas y el spam en medio de una polémica batalla legal por una adquisición de 44.000 millones de dólares. Y añadió que si Twitter proporcionara su método para confirmar que las cuentas son reales, con un muestreo de 100 de ellas, el acuerdo debería seguir adelante, según informa la cadena CNBC.

Musk presentó una oferta ante la Bolsa de Valores para adquirir Twitter en abril de este año. Después de que las empresas acordaran seguir adelante con un acuerdo de absorción, Musk dijo que ponía fin a su adquisición y acusó a Twitter de presentar cifras falsas, incluso en sus archivos de la SEC, relativas a la cantidad de usuarios activos diarios monetizables y al número de cuentas de spam y bots en la red social.

Twitter demandó entonces a Musk ante un tribunal de la Cancillería de Delaware para asegurarse de que el acuerdo se llevara a cabo como había prometido, y Musk presentó allí una contrademanda el 29 de julio. Y, a no ser que lleguen a un acuerdo antes, Twitter y Musk se encaminan hacia un juicio de cinco días en Delaware que está previsto que comience el 17 de octubre.

En este escenario se suceden las declaraciones sobre esta polémica. Esta vez, en una serie de tuits que Musk empezó a publicar poco antes de la 1 de la madrugada del sábado 6 de agosto, el multimillonario interactuó con un fan que había resumido sus acusaciones sobre Twitter, entre ellas que le estaba dando evasivas y que le proporcionaba "datos obsoletos" y "un conjunto de datos falsos" cuando le pedía a la empresa detalles sobre cómo comprobaba estimaciones de las cuentas de spam y bots.

El CEO de Tesla y SpaceX escribió: "Buen resumen del problema. Si Twitter se limitara a proporcionar su método de muestreo de 100 cuentas y cómo confirma que son reales, el acuerdo debería seguir adelante en los términos originales. Sin embargo, si resulta que sus archivos de la SEC (la Bolsa estadounidense) son materialmente falsos, entonces no debería".

A esto siguió que, poco después de las 9 de la mañana del sábado, Musk inició una encuesta en Twitter en la que pedía a sus seguidores que votaran si "más del 5% de los usuarios diarios de Twitter son falsos/spam".

Musk también escribió el sábado por la mañana: "Por la presente reto a @paraga a un debate público sobre el porcentaje de bots de Twitter. Que demuestre al público que Twitter tiene <5% de usuarios diarios falsos o spam!". No obstante, fuentes cercanas a la compañía dijeron que no se iba a producir ningún debate público al margen del jucio que está pendiente. Mientras que los abogados de Musk no respondieron a las solicitudes de comentarios el sábado, y un abogado de Twitter también se negó a comentar los tuits del CEO de Tesla.