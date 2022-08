Imascono: el reto de sumergir a las empresas en el metaverso

Business to metaverse no es el único producto que triunfa en Imascono. ¿Alguna vez has entrado en una empresa y te ha recibido un avatar digital en lugar de una persona de carne y hueso? Esto es el futuro y, también, una realidad.

Eva es un asistente que permite automatizar la atención al cliente. “Es como Alexa, pero con un avatar virtual; le puedes hacer preguntas, le dices con quién necesitas hablar, y te lo gestiona”, explica Peter Lozano.

Asimismo, el cofundador de Imascono señala que, con el objetivo de gamificar la experiencia del comercio minorista, nace Kimchi, una plataforma de realidad aumentada con contenidos 3D para eventos, tiendas o escaparates. “El sector retail se ha visto atacado frente al comercio online y tiene que transformarse para atraer a los usuarios a través de vender experiencias”, señala.

Por otro lado, estas tecnologías han abierto un abanico de posibilidades para el mundo de la formación, sobre todo para la industria. Virtual training, de Imascono, desarrolla mundos a medida que permiten capacitarse profesionalmente en diversos sectores a través de unas gafas de realidad virtual.