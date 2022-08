Un software para gestionar las vacaciones de los empleados y no morir en el intento

Teletrabajo y ‘workation’. En los últimos años y, sobre todo a raíz de la pandemai, se ha observado un cambio de tendencia en lo que respecta al periodo que escogen los empleados para disfrutar de sus vacaciones estivales. El teletrabajo, el trabajo por proyectos, la empresa ‘líquida’ o el workation son algunas de las variables que han hecho que los empleados hayan modificado sus hábitos. Desde Woffu, startup especializada en la optimización de la gestión del tiempo de los trabajadores, destacan que las vacaciones son más flexibles y se extienden entre junio, julio y agosto e incluso septiembre y no solo en agosto, como era más habitual antes. “El trabajador ahora tiene más libertad de movimiento y puede desempeñar su labor desde cualquier sitio, con lo que los propios trabajadores también son más flexibles a la hora de elegir sus fechas”, apuntan y señalan que el workation, o trabajar desde el lugar de vacaciones, permite compaginar trabajo y ocio. Sostienen también que todo lo anterior son características de las empresas ‘líquidas’. “Hoy en día, las corporaciones ya no son compartimentos cerrados en los que no hay cambios, sino que saben adaptarse y dar respuesta a las demandas de la sociedad”, afirman en Woffu. Por todo ello, las vacaciones se extienden desde julio, o antes, hasta septiembre. Sin embargo, a los directores de recursos humanos les sigue costando que los trabajadores tomen la iniciativa y soliciten sus vacaciones con antelación. Un estudio de SD Worx sostiene que solo la mitad de la solicitud de vacaciones se ha digitalizado.