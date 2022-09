Cómo la previsión social colectiva beneficia a tu plantilla y a tu negocio

Con respecto a las ventajas fiscales obtenidas a través del Previsión Social Colectiva, y mas concretamente en el ámbito de la Retribución Flexible, en los seguros de Salud Colectivos la desgravación fiscal se aplicará para las primas pagadas a los empleados, cónyuges e hijos menores de 25 años con el límite de 500 euros por asegurado. Para la Empresa serán deducibles en el Impuesto de Sociedades como otros gastos sociales”.

Los beneficios a la hora de tributar para el trabajador pueden variar dependiendo del producto contratado y la situación geográfica de la empresa, al haber diferencias entre Comunidades Autónomas”. Miguel Ángel Camuesco Andrés incluye un ejemplo: “En salud, si la cuota pagada por la empresa no supera los 500 euros anuales por cada miembro de la unidad familiar, no se considerará retribución en especie para el empleado y, por lo tanto, no tributa en IRPF”, en Ahorro Colectivo contamos con un beneficio fiscal para el trabajador de 83,33 €/mes, etc. Estos son algunos de los beneficios que la Previsión Social Colectiva y, mas concretamente, la Retribución Flexible puede ofrecer a Empresas y trabajadores.

Por otro lado, el portavoz de AXA destaca que “la implementación por parte de la empresa de un plan de Retribución Flexible supone para el trabajador tener una mayor retribución dineraria neta (sin incrementar la masa salarial ni reducir su base de cotización a Seguridad Social), a través de la compra de los diferentes productos de forma totalmente voluntaria, tanto aseguradores como no aseguradores (tiques restaurante, formación, guardería o transporte…)”.

¿Qué diferencia la oferta de AXA frente al resto en este ámbito? Miguel Ángel Camuesco Andrés lo detalla: “Como aseguradora global y multiramo ofrece soluciones a medida de cada cliente, dando respuesta a todas las necesidades (financieras y aseguradoras) de sus clientes, ya sean pymes, multinacionales y autónomos”.

Dentro de la previsión social colectiva, AXA ofrece el programa AXA FLEX, que proporciona soluciones para facilitar la implementación de planes de retribución flexible adaptados a las necesidades y los beneficios sociales de los empleados.

