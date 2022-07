Shares, la ‘fintech’ que impulsa la 'inversión social', capta 39 millones

La fintech francesa Shares, que ofrece una plataforma social de inversión donde los usuarios pueden comprar y vender acciones, pero también seguir a familiares, amigos y hablar con otros usuarios para discutir y compartir estrategias de inversión, ha captado 40 millones de dólares (más de 39 millones de euros). Lo ha logrado cuatro meses después de cerrar su anterior ronda de financiación. La operación ha sido liderada por el fondo Valar Ventures.

La ronda duplica la inversión captada por Shares hasta la fecha, elevando el total recaudado a 90 millones de dólares. El dinero logrado ahora le permitirá impulsar más su plan de expansión por Europa y añadir a su plataforma productos de cripto y Web3.

Shares se lanzó en Reino Unido en mayo de este año y ya ha logrado más de 150.000 usuarios, según los datos ofrecidos por la compañía, que detalla que ese mes fue la segunda aplicación más descargada de la categoría de finanzas en ese país, “confirmando”, dice, “que el social trading es la próxima megatendencia de las plataformas de inversión”.

La fintech, que anunció a principios de este mes su desembarco en España para este próximo otoño, asegura que quiere democratizar la inversión y aprovechar el poder de la comunidad. Se espera que Shares empiece a funcionar en el resto de Europa a finales de año.

La compañía ha contratado ya directores generales regionales y equipos en Barcelona, Berlín, Estocolmo, Croacia y Ámsterdam para respaldar su crecimiento en estos mercados. Parte de su equipo lo ha fichado de otras empresas referentes en sus industrias como Revolut, Trade Republic, Stuart, Morgan Stanley, Gorillas o FreeNow. Su plantilla suma unas 170 personas en la actualidad.

La startup cuenta entre sus inversores con Singular, Global Founders Capital y Red Sea Ventures.

Los usuarios de Shares pueden comprar acciones fraccionadas, con cantidades tan pequeñas como 1 euro. No hay comisiones de negociación, pero puede haber cierto margen entre el precio de compra y el de venta. En Reino Unido ofrece sus servicios a través de Shares App LTD, una entidad regulada por la Financial Conduct Autority. Para operar en la UE tendrá una licencia europea EU MiFID.