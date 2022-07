Shares lanzará su plataforma de inversión social en España en otoño tras captar 39 millones

La fintech francesa Shares acelera su expansión hacia el sur de Europa y prepara ya su desembarco en España, que tendrá lugar este próximo otoño. Después vendrán otros países como Italia, Portugal y Grecia, entre otros. La compañía ofrece una plataforma social de inversión donde los usuarios pueden comprar y vender acciones fácilmente, pero con un toque social, pues permite seguir los movimientos de los amigos y hablar con otros usuarios directamente desde la aplicación para discutir y compartir estrategias de inversión juntos. Es decir, no solo quiere ofrecer una alternativa a Trade Republic, Bitpanda o Freetrade sino que quiere potenciar que sus usuarios discutan sus inversiones con amigos y familiares.

Shares ya ha creado una base de más de 125.000 usuarios en Reino Unido en dos meses y ha levantado 50 millones de dólares (49 millones de euros) en dos rondas de financiación, la segunda de 40 millones (39 millones de euros) el pasado 3 de marzo, liderada por Valer Ventures y en la que también participaron otros inversores existentes como Singular, Global Founders Capital y Red Sea Ventures.

La compañía cuenta con una plantilla de 170 personas distribuidas por sus oficinas europeas de Londres, París y Cracovia y tiene planes de ampliar su equipo en España. Recientemente ha fichado a Matthias Stottmeier, como general manager para Europa del Sur. Shares creará un hub tecnológico en Barcelona para su expansión por esta región, donde el mercado de los neobrokers se ha desarrollado rápidamente en los últimos años, sobrepasando los 2.5 millones de usuarios en España e Italia en 2021, según los datos de Statista.

Shares cree que todavía hay muchas barreras de entrada para empezar a invertir en empresas cotizadas, y asegura que su misión es democratizar las inversiones, rompiendo las barreras de entrada para los que se lanzan por primera vez al mundo de las finanzas, convirtiéndose en un espacio de discusión para amigos, familia y grupos menos presentes en este ámbito donde interactuar formando comunidades de inversores.

Según BNY Mellon Investment Management, la brecha de género en el mundo de las inversiones es más notable en las generaciones de los jóvenes entre 18 y 24 años, a los que Shares intenta atraer: tan solo un 31% de las jóvenes inversoras dice sentirse bien informada sobre el mercado financiero y de sus inversiones, en comparación al 39% de los hombres. El estudio subraya tres barreras principales: falta de confianza, brecha salarial, así como el de la percepción que invertir es una actividad de alto riesgo.

Los usuarios de Shares pueden comprar acciones fraccionadas: pueden empezar con cantidades tan pequeñas como 1 euros. No hay comisiones de negociación, pero puede haber cierto margen entre el precio de compra y el de venta. Shares, que transmite las órdenes de compra/venta a activos mediante su plataforma y transmite las órdenes a terceros brokers en EE UU y Europa (por ahora han empezado con acciones de EE UU), ofrece sus servicios en Reino Unido a través de Shares App LTD, una entidad autorizada y regulada por la Financial Conduct Autority en el país. Para operar en la UE la compañía va a contar con una licencia europea EU MIFID.

"Shares quiere ser líder de mercado bajando las barreras de entrada al mundo de las finanzas, eliminando el acceso mínimo y las comisiones", dice Stottmeier, que tendrá entre sus primeros objetivos formar un nuevo equipo que lleve a cabo la expansión regional centrándose en la adquisición de usuarios, la estrategia de marketing y la comunidad. Stottmeier llega de Berlín donde ocupó el rol global de Head of Marketing and Consumer Analytics en la startup alemana Gorillas. El directivo trabajó previamente en Meta (antes Facebook) y Ralph Lauren.

“En Shares, estamos muy emocionados de comenzar esta nueva etapa de expansión en España y establecer nuestra base regional en Barcelona. El sentido de comunidad juega un papel clave en la cultura española, y eso se conecta fuertemente con la misión de Shares de darle una vuelta al mundo de las inversiones enfocándose en la comunidad social", continúa Stottemeier, que destaca el "polo de talento" de la capital catalana con un "ecosistema innovador en crecimiento".

Shares está trabajando actualmente en la localización de su app para ajustar sus funcionalidades a las preferencias de los mercados y consumidores del sur de Europa.

“Queremos lanzar una aplicación totalmente nueva en el mundo de las inversiones y simplificar el proceso de inversión combinando el concepto de inversión con un aspecto social que cambiará radicalmente la forma en que la gente se relaciona con las finanzas", asegura Benjamin Chemla, CEO y cofundador de Shares. "Nuestra misión es ayudar a la gente a conectar, compartir experiencias e invertir a largo plazo. Desde Reino Unido hasta Europa y más allá".

Shares quiere agregar crypto y NFTs como parte de su estrategia. Además, tras desembarcar en el Sur de Europa, quiere entrar también en los países del centro de Europa y los nórdicos. La compañía planea abrir oficinas en Cracovia, Estocolmo, Berlín, y Ámsterdam.