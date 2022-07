OPDE logra dar el salto a la Bolsa pero sin fuelle

A la segunda va la vencida. OPDE logró este viernes cumplir el sueño de debutar en Bolsa, pero lo hizo sin gracia. Sus títulos, que marcaron el primer cambio en 4,79 euros por acción, finalizaron la jornada del viernes en tablas, en los 4,75 euros fijados para su estreno. A lo largo de esta primera jornada, los inversores cruzaron operaciones con un volumen de 2,5 millones títulos, equivalentes a 11,9 millones de euros. Su valoración se sitúa así en los 703 millones de euros tras la ejecución de la ampliación de capital de 200 millones con la que la empresa busca financiar sus planes de crecimiento.

La empresa de energías renovables se convierte así en el primer debut en la Bolsa sénior española del año y se quita la espinita de no haber logrado llevar buen puerto la operación el año pasado. Su estreno no estuvo exento de polémica, puesto que tuvo que retrasarse en más de una hora por fallos en la documentación remitida por la empresa a la CNMV. En concreto, el supervisor requirió en dos ocasiones que se corrigieran los datos enviados, lo que provocó una demora en el toque de campana. Fuentes conocedoras de la operativa comentaron que no hay precedentes de un retraso por causas similares en un debut en el parqué.

La empresa logró en dos días de road show demanda para cubrir la ampliación de capital de 200 millones de euros, pero finalmente optó por fijar el precio de salida en la parte baja de la banda de precios, 4,75 euros por acción. Luis Cid, consejero delegado de OPDE, destacó este viernes que habían optado por fijar el precio en la parte más baja “pensando en qué inversores queríamos tener en un futuro”.

OPDE se ha convertido en la primera empresa en salir a Bolsa, que cuenta con un tramo dirigido a inversores minoristas desde el debut de Aena en 2015. En concreto, un paquete de ocho millones de euros que, según explicó la compañía, logró ser cubierto con sobredemanda. Según explicó Cid, con este tramo dirigido al inversor retail la empresa busca contar con liquidez a largo plazo. “Desde el comienzo pensamos que iba a tener mucho sentido para nosotros en calidez de demanda complementaria”, apuntó.

Las tablas de OPDE contrastaron con las subidas registradas durante la jornada por sus comparables. Solaria se anotó un alza del 4,9%, seguida por Grenergy, que sumó un 4%. Más moderadas fueron las ganancias registradas por Acciona Energía, del 2,5%, mientras que Ecoener avanzó un 1.7%. Subidas, en todo caso, superiores al 0,5% del Ibex.