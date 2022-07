Cómo cambiar el nombre de un Mac de forma muy sencilla y segura

Todos los ordenadores tienen un nombre que permite identificarlos cuando están conectados a una red. Los Mac de Apple, ya sea un modelo portátil o de sobremesa, no son una excepción. Si deseas utilizar uno que sea completamente reconocible para ti, te mostramos los pasos que tienes que dar para conseguirlo de forma sencilla y segura.

Esta información puede resultar vital en determinadas ocasiones, como por ejemplo si se busca el equipo (por ti u otras personas) en una red para enviar archivos. Si no existe algo que sea identificativo, es más que posible que se pueda fallar al realizar el trabajo. Y lo mismo ocurre cuando se utiliza AirDrop de Apple. Por lo tanto, no es mala idea que le des una vuelta y busques un nombre para que todo el mundo sepa cuál es tu Mac.

Cambia el nombre de tu ordenador Mac de Apple

Lo que tienes que hacer es acceder a la función para modificar el nombre del ordenador que utilizas, algo que por suerte en macOS se incluye por defecto. Por lo tanto, no necesitas realizar acciones complicadas para conseguirlo y, evidentemente, Apple ha proporcionado una herramienta que no pone en peligro alguno ni al sistema operativo ni al propio equipo. Estos son los paso que tienes que dar para conseguirlo:

Enciende el ordenador de forma habitual y, cuando esté el escritorio abierto y todo el software cargado, debes pulsar en el icono que hay en la parte superior izquierda de la pantalla.

Aparece un menú desplegable en el que tienes que elegir la opción Preferencias del sistema para que se abra una nueva ventana en la que encontrarás la función que permite cambiar el nombre de tu Mac.

Busca el icono llamado Compartir y pulsa en él de forma habitual. En la ventana que se abre la primera opción que verás es la llamada Nombre del equipo. En este lugar es donde tienes que escribir el que has elegido.

Hecho esto y una vez que cierras la ventana, el cambio se realiza de forma automática y el nombre host de tu Mac habrá cambiado.

Pexels

Como has podido ver, la dificultad es mínima a la hora de cambiar el nombre identificativo de un ordenador Mac. Por lo tanto, no tienes excusa para no tener uno que permita a todo el mundo conocer cuál es tu equipo dentro de la red y de esta forma poder realizar todo tipo de acciones de forma rápida y sin fallos. Además, puedes cambiarlo tantas veces como consideres oportuno para, por ejemplo, pasar desapercibido a propósito-.