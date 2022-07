La francesa B&B elige España para ensayar el nuevo plan de expansión mundial

B&B, uno de los gigantes franceses de los hoteles económicos junto a Accor, ha elegido a España para realizar un plan piloto de la nueva línea de negocio que quiere desarrollar en todo el mundo a partir de 2023 y que servirá para complementar la principal fuente de ingreso de la compañía, que seguirá siendo la de los contratos de arrendamiento a largo plazo, en torno a 20 años, con fondos y family offices.

La nueva propuesta, que va dirigida a los propietarios independientes que manejan dos tercios de las camas hoteleras de España (en torno a dos millones de habitaciones), trata de captar clientes para que se integren en la plataforma tecnológica de la compañía y se aprovechen del reconocimiento de la nueva marca Inspired by B&B Hotels. “Es un contrato que mezcla los servicios tecnológicos y la franquicia. El acompañamiento tecnológico es básico si la marca es potente. El propietario mantendrá la independencia operativa y no estará obligado a realizar inversiones para reposicionar el hotel a los estándares de la marca, pero las métricas obtenidas por la compañía en los últimos años con los contratos de arrendamiento a largo plazo ligan las reformas con la mejora de los ingresos por habitación disponible”, recalca Jairo González, consejero delegado de Inspired by B&B Hotels y consejero delegado de la cadena francesa para el sur de Europa desde marzo de 2020 hasta abril de 2022.

Cobrará una comisión del 10% de las ventas por debajo de lo que recibe Booking

En una entrevista con Cinco Días, González asegura que los contratos de arrendamiento gestionados por la cadena francesa en España han generado a los propietarios un incremento medio de ingresos de entre un 25% y un 40% desde su entrada. El directivo recalca que los hoteles que se persiguen suelen ser establecimientos de carácter familiar, con una media de entre 30 y 40 habitaciones y que cuentan hasta ahora con poco desarrollo tecnológico y comercial. “La integración en la plataforma de B&B les permitiría mejorar la experiencia al cliente, impulsar la comercialización por otros canales y mejorar los precios a través de la gestión variable de las tarifas”, asegura.

El objetivo inicial es realizar una prueba piloto con diez hoteles en España hasta finales de año y posteriormente expandir el modelo a otros tres países (Francia, Italia y Alemania), prioritarios para la cadena. “Es mucho más fácil crecer y desarrollarse en aquellos mercados donde ya estamos y tenemos una presencia muy fuerte como en Francia, donde ya contamos con 340 hoteles”, recalca.

Promete un crecimiento de las ventas que rondará entre el 25% y el 40%

El contrato fijaría una comisión fija por la conexión a la plataforma y otra comisión variable, que rondaría en torno al 10% de las ventas. De esta manera, B&B se convertiría en una alternativa a Booking, la agencia de viajes online más importante del mundo y que controla una parte sustancial de las ventas de habitaciones de hotel en toda Europa. Los hoteleros han mantenido tradicionalmente un enfrentamiento con Booking al considerar abusivas las comisiones que cobran y que no se ajustan al mercado. La patronal hotelera Cehat considera desproporcionados los recargos del 22% y critica que no se modulen en función del tamaño del hotel, mientras que la plataforma limita las tarifas al 15%.

Un reciente informe de la patronal europea de hostelería Hotrec, correspondiente a 2021, recalcaba que las ventas directas de los hoteles en España crecieron un 25% en la pandemia y que volvieron a superar en volumen a las de las agencias online. En concreto, las ventas directas escalaron casi ocho puntos en dos años y se situaron en el 41,3% del total. En el otro lado, las ventas de las agencias online retrocedieron seis puntos porcentuales desde el máximo del 38,1% alcanzado en 2019.Unas conclusiones que llevaron a la plataforma a volver a remarcar que las agencias de viajes online no limitan a los hoteles. “Revela que los hoteles no dependen de una sola plataforma online, puesto que más del 60% de las reservas online se tramitan por la vía de la distribución directa de los huéspedes con el hotel y no dependen de ellas para llegar a los clientes”.