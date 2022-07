El PP “facilitará” la aprobación del decreto anticrisis con su abstención

El Partido Popular informó este jueves de que se abstendrá en la votación del decreto anticrisis para "facilitar" la aprobación de las medidas económicas del Gobierno y hacer frente así a la crisis inflacionaria.

En Génova consideran que el plan es "insuficiente e incompleto" porque carece de medidas "específicas" para las clases medias. Entre ellas, la deflactación del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a las rentas inferiores de 40.000 euros.

Además, lamentan que el Ejecutivo "persista en no abaratar" el coste de la Administración pese a contar con el Gobierno "más caro" de la historia, con 22 ministros y más de 800 asesores.

Sin embargo, el equipo de Feijóo considera que la "rectificación" de Pedro Sánchez respecto a la bajada del IVA a la electricidad, junto con la puesta en marcha de ayudas directas a las rentas más bajas para paliar mínimamente los efectos de la inflación, les llevan "a abstenerse en la votación correspondiente", aunque subrayan que estos "cambios de criterio llegan tarde".

En este contexto se muestran "contrarios" a la doctrina económica de Pedro Sánchez y deploran que el Gobierno renuncie "a la centralidad política" y copie "las propuestas que inspiraron la creación del Podemos de Pablo Iglesias".

Por ello, y en paralelo a este anuncio, los populares avanzaron que se opondrán a los impuestos a grandes eléctricas y entidades bancarias, dos medidas "inspiradas en la doctrina económica de Podemos", hasta que "se sustancie cada uno de los puntos".

"Sin más información nuestro voto será contrario", declararon. "No podemos acompañar al PSOE en su intento de marcaje a la vicepresidenta Díaz y no podemos avalar unas tesis económicas que podrían endosar nuevas subidas de precios a la energía y los hidrocarburos", añadieron desde Génova, a la vez que advirtieron de que "no existen garantías" de que estos impuestos "no se acaben trasladando a los ciudadanos".

"El PSOE no apoya nuestra propuesta de bajadas de impuestos a las clases medias de nuestro país, y el PP no apoyará subidas de impuestos que pueden afectar a los españoles. Las medidas son útiles para congraciar a Pedro Sánchez con sus socios de Gobierno y sus aliados parlamentarios, pero no lo son para ayudar a los ciudadanos con sus problemas cotidianos", concluyeron.